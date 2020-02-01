Состоялось первое заседание комиссии по подготовке к проведению переписи населения 2020 года на территории Перми

12:57 | 11.02.2020

Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Она необходима для получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.



Заседание комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Перми провела заместитель председателя комиссии, руководитель аппарата администрации города Перми Елена Анисимова.



В работе приняли участие заместители главы администрации города Перми, руководители территориальных и функциональных органов, заместитель руководителя Пермьстата Ирина Кожанова, начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пермьстата Эльвира Манылова. Как рассказала Ирина Кожанова, Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет уже в 12-й раз. Перепись позволяет получить показатели, которые всесторонне характеризуют жизнь населения России.



– Учету подлежит все население, постоянно проживающее в России. Местом жительства гражданина является то место, в котором он проводит ежесуточно большую часть своего ночного отдыха. Это место может совпадать или не совпадать с адресом, по которому человек зарегистрирован. В соответствии с международными рекомендациями критерием отнесения к постоянному установлена продолжительность проживания 12 месяцев, – рассказала Ирина Кожанова.



Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями города электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).



– В Перми с учетом резерва требуется подобрать более 2,5 тысячи человек для проведения переписи. Основные требования: коммуникабельность, должный уровень образования, умение пользоваться компьютером, – отметила Эльвира Манылова.



Благодаря переписи можно будет узнать не только точные цифры численности населения и национального состава, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах, городах и селах.



Администрация города оказывает содействие Пермьстату по подготовке и проведению переписи. Одним из основных вопросов на сегодня является проверка адресного хозяйства: установка недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир в многоквартирных домах и на домах в частном секторе.

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