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12:52 | 11.02.2020
Систему «Умный лес» в течение года планируют внедрить во всех муниципалитетах Прикамья
В системе «Умный лес», разработанной региональными минприроды и министерством информационного развития и связи, сформирован базовый набор функциональных возможностей, охватывающий бизнес-процессы. В будущем новая технология поможет контролировать лесной фонд, процесс вырубки и лесовосстановления, обеспечит взаимодействие всех участников лесных отношений.
Как отметил заместитель начальника управления цифровых технологий министерства информационного развития и связи Пермского края Александр Устинов, ИС состоит из набора функциональных и технологических подсистем, обеспечивающих процессы сбора, обработки, хранения и представления информации. «Для того чтобы грамотно спланировать свой бизнес, лесопользователи, инвесторы хотели бы обладать актуальной информацией о лесных ресурсах в регионе, данных о запасах древесины на участках, выделенных для вырубки, качественных характеристиках деревьев. Государство, в свою очередь, должно владеть более четкой информацией о том, какой объем продукции перерабатывается в регионе, куда и когда перевозится лес, сколько лесопользователей сегодня существует. Для выполнения всех этих задач в России создаются информационные системы, где многие операции по оформлению документации на лесозаготовку можно выполнять онлайн, а на электронных картах отображаются лесосеки и имеющиеся лесные насаждения. Большинство из известных подобных систем заточены на решение конкретной задачи, а не бизнес-процесса. Создаваемая в Пермском крае информационная система (ИС) «Умный лес» включает все основные управленческие функции по контролю за лесным фондом, участниками и связанными с ними бизнес-процессами», - подчеркнул он.
Также Александр Устинов рассказал, какие функции включены в платформу. Так, например, в подсистеме «Личный кабинет пользователя» лесники смогут оформить необходимые документы, в том числе лесную декларацию, а также планировать хозяйственные мероприятия, например, отмечать на карте местности территорию для постройки хозсооружений, организации просеки. Лесопользователь также будет отражать в системе все мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и болезней.
Подсистема «Мониторинг транспортировки древесины» позволит упорядочить процессы заготовки, транспортировки, хранения и переработки древесины на территории края, в том числе решит задачи по предотвращению нелегального оборота древесины. Для решения этой задачи будет организована фотовидеофиксация лесовозной техники и распознавание объемов перевозимой древесины. С целью выявления антропогенных (вырубка леса, гарь, ветровал) и природных изменений лесного фонда будет осуществляться постоянный сплошной космический мониторинг с применением технологий искусственного интеллекта.
Благодаря «Умному лесу» будет осуществляться охрана лесов от пожаров, от вредных организмов, кроме того, упростится процесс отвода лесосеки для пользователя. Например, сейчас для определения территории лесопользователь должен прийти в лесничество за планом местности, выехать на местность, карандашом начертить на специальных документах необходимую территорию, где должны быть произведены вырубки, просчитать все параметры, оформить документацию и направить ее в лесничество. С «Умным лесом» отводить лесосеки можно с помощью GPS-трекера, который будет выдан пользователю в лесничестве. Данные с трекера могут быть импортированы в систему и отображены на карте – в кабинете пользователя – и доступны управляющим органам. На основании данных в ИС можно будет сформировать все необходимые документы и схемы.
Итогами создания системы должна стать полная открытая информация о лесном фонде, реестр участников процессов, прозрачность оборота древесины, а также сокращение сроков подготовки отчетности об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов. Также данные, формируемые в рамках ИС «Умный лес», будут использованы в смежных отраслях: сельское хозяйство, недропользование, градостроительство.
Отметим, по объемам лесных ресурсов Пермский край сегодня занимает первое место в Приволжском федеральном округе: леса составляют 70% территории субъекта –12 млн га, а общий запас древесины превышает 1,6 млрд кубометров. По объемам заготовки древесины Пермский край традиционно входит в десятку регионов-лидеров России. Ежегодно в регионе в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным, проводится лесовосстановление. По итогам 2019 года лесовосстановление в крае проведено на площади 47 тыс. гектаров, из них на 3,6 тыс. гектаров высадили 11,7 млн сеянцев хвойных пород. Край обеспечил отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений на уровне 82,9 %. Тем самым Пермский край выполнил план на 2019 год нацпроекта «Экология», инициированного президентом России.
Ранее значимость разработки и для других регионов отметили в полпредстве ПФО.
© «Вечерние ведомости»
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