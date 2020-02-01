Глава Пермского края поручил проверить цены на медицинские маски

12:33 | 11.02.2020

УФАС проверит аптеки на признаки сговора.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минздраву контролировать наличие в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Поддержку краевому минздраву окажет Пермское УФАС России, которое также по просьбе главы Прикамья проверит действия аптек, поднявших цены, в том числе на предмет сговора. По словам Дмитрия Махонина, в период эпидемии ОРВИ и гриппа важно не допускать наживы на людях. Цены должны оставаться рыночными.



При обнаружении завышенных цен на озвученные товары жители Прикамья могут обращаться в краевое управление Росздравнадзора – у ведомства есть полномочия для организации контрольных закупок и привлечения нарушителей к административной ответственности.



Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил лишать лицензии аптеки, повысившие цены на противовирусные препараты и маски. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Правительства РФ в ходе обсуждения доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о повышении цен на средства защиты и противовирусные средства.

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