В этом году Пермский международный марафон пройдет 5 и 6 сентября

18:57 | 10.02.2020

Постановление об этом подписал глава Перми, председатель оргкомитета по подготовке и проведению марафона Дмитрий Самойлов. Регистрация будет открыта в ближайшее время, предусмотрено 12,8 тысячи слотов.



Пермский международный марафон пройдет в четвертый раз. Впервые Пермский международный марафон состоялся в 2017 году. Тогда на разные дистанции марафона вышли 5,5 тысячи человек, в 2018 году участие в грандиозном спортивном событии приняли 7,2 тысячи человек. В 2019 году на старт вышли уже 9,2 тысячи человек. Самому маленькому участнику – 1 год, самому опытному – 88 лет. Впервые был организован отдельный детский забег, в нем приняли участие 687 ребят, в том числе команды дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт».



Ежегодно вместе с пермяками и гостями города в забегах принимают участие представители краевых и городских властей, депутаты. Мероприятие проводится два дня – сначала культурно-спортивная часть и открытие марафона, затем сами забеги.



В этом году предусмотрено 12,8 тысячи слотов.

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