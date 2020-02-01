Разработка пермской IT-компании позволит потребителям получать деньги за разгрузку электрических сетей

18:54 | 10.02.2020

Пермская компания INSYTE разработала платформу Demand Response (DR), которая поможет полностью автоматизировать процессы плановой разгрузки сетей. Это позволит оперативно сдвигать пики загрузки тех или иных потребителей на небольшое время, что в свою очередь обеспечит оптимальную работу энергосетей.



По данным разработчиков, с помощью новой платформы энергопотребители-агрегаторы (энергосбыт) смогут вести мониторинг потребления, статистику, прогнозировать разгрузку потребителей, рассчитывать объем возмещенных средств от поставщиков энергии, управлять разгрузками удаленно и многое другое.



Периодическая разгрузка системы позволяет снижать среднюю стоимость электроэнергии для всех потребителей: чем меньше нагрузка, тем более дешевые источники энергии использует ее производитель. Кроме того, потребители могут получить за это деньги от поставщиков электроэнергии. В среднем – около 800 рублей за 1 кВт сниженной мощности. Получать деньги за снижение могут любые физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица.



Как отмечает генеральный директор компании INSYTE Сергей Грибанов, европейский опыт показывает, что развитие практики управления спросом идет от «простого к сложному»: «Прежде всего охватываются крупные потребители, агрегирование которых происходит относительно просто, а затем к участию в управлении спросом привлекаются все более мелкие потребители вплоть до отдельных домохозяйств. По такому пути пойдет развитие рынка и в России, поэтому рынку нужны сервисы, которые позволяют перевести сложнейшие процессы энергопотребления в простые и понятные схемы, чтобы получать деньги за разгрузку также просто, как отправлять деньги с мобильного телефона».



Отметим, что сервис DR был разработан при поддержке Национальной технологической инициативы (НТИ) в рамках «дорожной карты» рынка «Энерджинет» НТИ. Разработка сервиса уже завершена, продукт находится в стадии тестирования агрегаторами.

Напомним, в декабре 2019 года Пермский край был награжден за лучшее внедрение стандарта НТИ. «Дорожная карта» НТИ в Пермском крае была подписана 14 февраля прошлого года для формирования инновационной экосистемы с целью ускоренного роста и развития пермских технологических компаний и, как следствие, высокотехнологичного сектора экономики края. В рамках ее исполнения создан региональный проектный офис НТИ («одно окно» на базе АИР), проведена инвентаризация проектов и компаний в логике НТИ, организована подготовка заявок (проектов) в фонды НТИ, проведено обучение руководителей инновационной экосистемы, осуществлена корректировка конкурса региональных исследовательских групп в логике НТИ. «Воронка» проектов НТИ в Пермском крае сегодня представлена следующим образом: выявлено и проанализировано – 103 проекта, принято в проработку – 70 проектов, заявлено в фонды НТИ – 18 проектов. Одобрено финансирование трем проектам на сумму около 300 млн рублей.

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