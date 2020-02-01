В пермском микрорайоне Красные казармы будет открыт новый корпус школы дизайна «Точка»

18:44 | 10.02.2020

Эта школа будет специализироваться на дизайне и цифровых технологиях, в то время как прежнее здание - на дизайне и архитектуре.



Новое здание школы дизайна «Точка» будет рассчитано на 1225 учеников. Параллельно зачислению первоклассников по закрепленной территории, с 1 марта школа начнет прием в школу учащихся со 2 по 11 класс.



- Современный мир – это мир визуальных коммуникаций, мы многое воспринимаем глазами, а создают визуальные образы именно дизайнеры. В школе ученики становятся дизайнерами своей жизни. Опираясь на историю и традиции, мы создали совершенно новую реальность, где школьники имеют возможность углубленно изучать предметы, получать лучшее образование и развиваться творчески, – говорит директор школы Анна Деменева.



Строительством нового здания занимается компания «Сатурн-Р» в рамках соглашения с краевыми и городскими властями. На текущий момент на 70% выполнен монтаж внутренних стен, завершается монтаж систем отопления, выполняются кровельные и фасадные работы, проводится установка систем вентиляции. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2020 года.



По словам директора школы, это будет пространство нового типа, позволяющее проводить учебный процесс в свободной и творческой атмосфере, что важно и для учеников, и для учителей. Сейчас руководство школы также формирует новый преподавательский состав.



Напомним, школа дизайна «Точка» в 2019 году второй раз возглавила рейтинг уникальных школ Перми. Сейчас в городе функционирует 10 таких школ. В них реализуется узкоспециализированная система профессиональных проб. Эта модель предполагает наличие в арсенале профессиональных проб до 50% программ, содержание которых связано со спецификой уникальной школы.



«Точка» – единственная общеобразовательная школа в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка, ведется профильное обучение по направлению «Дизайн». Во всем мире дизайнеров привлекают для создания новых идей и решения комплексных задач. Дизайн-знания и творческое мышление необходимы проектировщикам, инженерам, руководителям бизнес-процессов, предпринимателям и всем успешным людям.



Заявления на зачисление детей принимаются сразу по двум адресам: в имеющемся корпусе школы дизайна на бульваре Гагарина, 75А, а также на базе школы №134, которая расположена в прилегающем микрорайоне.



Отметим, что к началу нового учебного года свои двери после капитального ремонта откроет школа №127 в Мотовилихинском районе. Также начаты работы по строительству нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. В Свердловском районе планируются работы по реконструкции (строительству пристроя – нового корпуса) школы №93. При этом после возведения нового здания прежний корпус учебного заведения также будет капитально отремонтирован. Кроме того, в 2020 году на реконструкцию закроется школа №22, строительно-монтажные работы по возведению нового здания школы начнутся в гимназии №17, а также в Кировском районе – по улице Юнг Прикамья. В рамках соглашения краевых и городских властей с ООО «Девелопмент-Юг» к 2021 году должна появиться новая школа на 1626 мест и в микрорайоне Ива.

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