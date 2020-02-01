 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

18:44 | 10.02.2020

В пермском микрорайоне Красные казармы будет открыт новый корпус школы дизайна «Точка»

Эта школа будет специализироваться на дизайне и цифровых технологиях, в то время как прежнее здание - на дизайне и архитектуре.

Новое здание школы дизайна «Точка» будет рассчитано на 1225 учеников. Параллельно зачислению первоклассников по закрепленной территории, с 1 марта школа начнет прием в школу учащихся со 2 по 11 класс.

- Современный мир – это мир визуальных коммуникаций, мы многое воспринимаем глазами, а создают визуальные образы именно дизайнеры. В школе ученики становятся дизайнерами своей жизни. Опираясь на историю и традиции, мы создали совершенно новую реальность, где школьники имеют возможность углубленно изучать предметы, получать лучшее образование и развиваться творчески, – говорит директор школы Анна Деменева.

Строительством нового здания занимается компания «Сатурн-Р» в рамках соглашения с краевыми и городскими властями. На текущий момент на 70% выполнен монтаж внутренних стен, завершается монтаж систем отопления, выполняются кровельные и фасадные работы, проводится установка систем вентиляции. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2020 года.

По словам директора школы, это будет пространство нового типа, позволяющее проводить учебный процесс в свободной и творческой атмосфере, что важно и для учеников, и для учителей. Сейчас руководство школы также формирует новый преподавательский состав.

Напомним, школа дизайна «Точка» в 2019 году второй раз возглавила рейтинг уникальных школ Перми. Сейчас в городе функционирует 10 таких школ. В них реализуется узкоспециализированная система профессиональных проб. Эта модель предполагает наличие в арсенале профессиональных проб до 50% программ, содержание которых связано со спецификой уникальной школы.

«Точка» – единственная общеобразовательная школа в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка, ведется профильное обучение по направлению «Дизайн». Во всем мире дизайнеров привлекают для создания новых идей и решения комплексных задач. Дизайн-знания и творческое мышление необходимы проектировщикам, инженерам, руководителям бизнес-процессов, предпринимателям и всем успешным людям.

Заявления на зачисление детей принимаются сразу по двум адресам: в имеющемся корпусе школы дизайна на бульваре Гагарина, 75А, а также на базе школы №134, которая расположена в прилегающем микрорайоне.

Отметим, что к началу нового учебного года свои двери после капитального ремонта откроет школа №127 в Мотовилихинском районе. Также начаты работы по строительству нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. В Свердловском районе планируются работы по реконструкции (строительству пристроя – нового корпуса) школы №93. При этом после возведения нового здания прежний корпус учебного заведения также будет капитально отремонтирован. Кроме того, в 2020 году на реконструкцию закроется школа №22, строительно-монтажные работы по возведению нового здания школы начнутся в гимназии №17, а также в Кировском районе – по улице Юнг Прикамья. В рамках соглашения краевых и городских властей с ООО «Девелопмент-Юг» к 2021 году должна появиться новая школа на 1626 мест и в микрорайоне Ива.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:42 | 10.02.2020
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажки

21:29 | 10.02.2020
Для свердловских ветеранов медики проводят диспансеризацию на дому

20:58 | 10.02.2020
В Екатеринбурге активисты защищают здание аэропорта «Уктус» от сноса

20:47 | 10.02.2020
В Екатеринбурге в гонке на Верх-Исетском пруду разбились 13 автомобилей

20:29 | 10.02.2020
Екатеринбурженка выиграла первенство России по легкой атлетике

19:40 | 10.02.2020
В Верхней Салде свердловчанин украл у женщины сумку из-за нехватки денег на проезд

19:26 | 10.02.2020
В Екатеринбурге состоится конкурс «Щелкунчик приглашает»

18:57 | 10.02.2020
В этом году Пермский международный марафон пройдет 5 и 6 сентября

18:54 | 10.02.2020
Разработка пермской IT-компании позволит потребителям получать деньги за разгрузку электрических сетей

18:51 | 10.02.2020
Власти уральского города заблокировали дорогу к храму, чтобы не ремонтировать её

18:44 | 10.02.2020
В пермском микрорайоне Красные казармы будет открыт новый корпус школы дизайна «Точка»

18:39 | 10.02.2020
Контрольно-ревизорская служба пермского «Гортранса» начала проверять работу кондукторов

18:39 | 10.02.2020
Екатеринбург встал в 8-балльных пробках

18:21 | 10.02.2020
Екатеринбургская Епархия отметит свое 135-летие

17:59 | 10.02.2020
Под Екатеринбургом обесточат два поселка на несколько дней

17:42 | 10.02.2020
В Свердловской области стремительно растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией

17:19 | 10.02.2020
В Екатеринбурге лидер террористической организации получил 23 года «строгача»

16:55 | 10.02.2020
В Качканаре прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам предприятия

16:38 | 10.02.2020
В Ирбите пьяный экс-супруг убил жену на глазах их сына

16:20 | 10.02.2020
В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс вредных веществ

16:06 | 10.02.2020
Оперативники ФСБ и следователи СК провели обыски у депутата в Белоярке

16:01 | 10.02.2020
В Новосинеглазово открыли реконструированный Дворец культуры

15:51 | 10.02.2020
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилями мужчина

15:45 | 10.02.2020
Хоккейный клуб «Автомобилист» вновь посвятит домашний матч борьбе с детским раком

15:42 | 10.02.2020
Пенсионерка из Перми взяла два золота Чемпионата мира по зимнему плаванию

15:25 | 10.02.2020
В Свердловской области восемь часов тушили крупный пожар

15:21 | 10.02.2020
Прокуратура Перми проведет прямую линию по работе УК и ТСЖ

15:04 | 10.02.2020
Бабушки Екатеринбурга приютят детей из Сирии

14:45 | 10.02.2020
Стала известна дата прощания с экс-депутатом заксобрания Свердловской области Константином Карякиным

14:29 | 10.02.2020
Нового генконсула Китая в Екатеринбурге отправили на карантин

14:19 | 10.02.2020
Приставы закрыли две пермских гостиницы

14:12 | 10.02.2020
В столице Урала осужден врач, пытавшийся взорвать свою девушку

13:57 | 10.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречи клубов

13:53 | 10.02.2020
В Екатеринбурге организован комитет, выступающий против новых поправок в Конституции

13:32 | 10.02.2020
В столицу Урала едет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

13:28 | 10.02.2020
Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 