Контрольно-ревизорская служба пермского «Гортранса» начала проверять работу кондукторов

18:39 | 10.02.2020

На базе МКУ «Гортранс» создана контрольно-ревизорская служба, которая тщательно следит за работой перевозчиков. Помимо проверки транспортных средств, ревизоры стали контролировать оплату проезда: проверяется работоспособность валидаторов, факт приема к оплате транспортных или банковских карт, а также льготных проездных документов.



Ежемесячно сотрудники подразделения проверяют все автобусные маршруты на соответствие требованиям безопасности, чистоты кузова и салона, наличие актуальных информационных объявлений и других пунктов договоров.



Меньше чем через два месяца с перевозчиками, обслуживающими городские автобусы, начнут заключать новые контракты, которые, помимо прочего, предусматривают ужесточение требований к качеству обслуживания и состоянию подвижного состава.



Стоит отметить, что к маршрутам, участвующим в пилотном проекте, которые работают по новым контрактам, уже применены более жесткие требования. Так, например, на водителя и кондуктора накладывается штраф за курение на рабочем месте или разговоры по сотовому телефону, а транспортное средство проверяется по 20 пунктам требований, в отличие от 14, применяемых к перевозчикам, работающих по старым контрактам.



Сотрудники отдела линейного контроля осуществляют проверку как по графику, так и внепланово – по факту обращения жителей. Таким образом, департамент транспорта администрации Перми совместно с пассажирами ведет двойной контроль за работой перевозчиков.



После перехода всех перевозчиков города на работу по новым контрактам у администрации Перми в лице департамента транспорта появится больше инструментов контроля за соблюдением правил перевозки и обслуживанием пассажиров городского общественного транспорта, в том числе культурой поведения водителей и кондукторов.



Кроме того, ожидается обновление подвижного состава. С середины лета жители должны увидеть порядка 30% новых автобусов на улицах города, далее они будут обновляться постепенно.



Сообщать о качестве предоставления услуги – состояние салона и кузова, несоответствующее поведение водителя или кондуктора и так далее – можно в департамент транспорта по телефону 250-25-50.

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