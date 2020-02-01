Пенсионерка из Перми взяла два золота Чемпионата мира по зимнему плаванию

15:42 | 10.02.2020

В Словении завершился Чемпионат мира по зимнему плаванию. На нем 82-летняя жительница краевой столицы Нина Максимова завоевала две золотые медали: в дистанциях на 50 и 25 метров. При этом температура воды в озере, где проходили соревнования, не превышает +1 градуса.



По словам пермячки, она занимается плаванием уже более 70 лет.

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