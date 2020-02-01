Приставы закрыли две пермских гостиницы

14:19 | 10.02.2020

Судебные приставы столицы Прикамья приостанавливают деятельность хостелов и мини-гостиниц, расположенных в цокольных и подвальных этажах жилых домов и пристроях.



Основными причинами становятся несоблюдение требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, антитеррористической защищенности, сообщает УФССП по Пермскому краю. Такие нарушения выявлены сотрудниками надзорных и контролирующих органов во время массовых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в сфере оказания гостиничных услуг.



Так, в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств поступили два исполнительных документа в отношении индивидуальных предпринимателей о приостановлении деятельности гостиницы «City» (ул. Героев Хасана, 6) и мини-отеля «Амалия» (ул. Космонавта Леонова, 11а). Сотрудники ФССП немедленно отправились в гостиницы и опечатали объекты до устранения выявленных нарушений. Приставы будут проверять сохранность наложенных пломб.

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