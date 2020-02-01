«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречи клубов

13:57 | 10.02.2020

11 февраля в 16:00 пермская библиотека им. Горького приглашает людей старшего возраста на встречу клуба «Покорители инета».



Участникам расскажут, откуда появляются вредоносные программы на компьютере, о видах мошенничества в Сети, объяснят, как определить, что компьютер заражен вредоносной программой. Пояснят, что такое антивирусная программа и как ее выбрать, основные задачи антивирусов. Продемонстрируют установку демонстрационной версии антивирусной программы. Напомнят о мерах предосторожности в Сети и о том, как создать надежный пароль. Принять участие могут все желающие. Регистрации на мероприятие нет. Для посещения заседаний всех клубов «Горьковки» необходим читательский билет; чтобы его получить, нужен паспорт.



Встреча состоится в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж), 18+.



11 февраля в 18:30 начнется встреча «Из истории побратимских отношений: Пермь-Дуйсбург». Ведущая Елена Шафиева расскажет, как зарождались отношения городов, о подписании партнерского соглашения между городами Пермь и Дуйсбург в 2007 году, о том, в каких направлениях происходит сотрудничество сейчас (социальная работа с инвалидами, фестивали кузнечного дела, стажировки медицинских работников). Немецкий читальный зал (2 этаж, левое крыло), 12+.



13 февраля в 17:00 состоится концерт участников фестиваля-конкурса авторов и исполнителей патриотической песни «Родина! Мужество! Честь!». Городской фестиваль авторов и исполнителей патриотической песни «Родина! Мужество! Честь!» организован Домом учителя при поддержке городского департамента образования и профсоюзной организации Пермского края. В «Горьковке» выступят лауреаты конкурса. 10 лучших музыкальных коллективов представят свои музыкальные номера: ансамбль педагогов «Консонанс», дуэт «Ничего лишнего», вокальные ансамбли «Ровесники», «Тандем» и многие другие. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), 12+.



13 февраля в 18:30 пройдет «Школа делового общения и ораторского мастерства». Тема занятия - «Клиентоориентированность». Ведущая Лидия Бекетова – опытный психолог, бизнес-тренер, игротехник, сертифицированный коуч, ведущая курсов тренингового центра «Арбоника» – расскажет, как работать с запросами потребителя. С помощью простых упражнений участники встречи освоят несколько техник. Мероприятие рассчитано на всех, кто интересуется развитием себя, своих коммуникативных навыков. Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), 16+.

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