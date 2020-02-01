В Пермском крае «Лыжня России» собрала около 20 тысяч человек

13:26 | 10.02.2020

В субботу, 8 февраля, в 42 регионах России, в том числе и в Пермском крае, прошла ежегодная массовая всероссийская гонка «Лыжня России-2020». Еще в 31 регионе спортивные соревнования проведут до 22 февраля. В этом году гонка прошла в 38-й раз и посвящена 75-летию Победы.



По данным регионального минспорта, в Пермском крае на старт вышли порядка 20 тыс. человек, среди которых были любители, спортсмены-профессионалы, ветераны, представители региональных властей, школьники и семьи с детьми. Из них почти 6 тыс. лыжников прошли дистанции на СК «Пермские медведи» в Перми.



В этом году лыжникам в зависимости от возраста и физической подготовки было предложено преодолеть одну из трех дистанций: 1945 метров, 5 или 10 км. Также состоялся адаптивный (инклюзивный) забег.



«Лыжня России» проводится Министерством спорта Российской Федерации, правительством Пермского края.



Напомним, привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом является одной из приоритетных задач правительства Пермского края. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, планируется довести этот показатель до 55%.

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