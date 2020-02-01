Спортсменка из Прикамья завоевала Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина

13:14 | 10.02.2020

Летающая лыжница из Чайковского Ксения Каблукова завоевала Континентальный кубок в сезоне 2019/2020. Финальные этапы турнира проходили в немецком городе Борттероде, где Ксения в субботу (8 февраля) стала второй, а воскресенье (9 февраля) первой.



Всего же на 4 этапах в Норвегии и Германии спортсменка из Чайковского каждый раз поднималась на подиум. Общая сумма в 385 баллов позволила студентке Чайковского института физической культуры обогнать в общем зачете ближайшую конкурентку из Австрии, Софи Зоршаг на 65 пунктов.



Континентальный кубок - второй по значимости трофей в мире, еще одной россиянке, Лидии Яковлевой, удалось завоевать его три года назад.



Победа в Континентальном кубке - лучший результат 21-летней Ксении Каблуковой в карьере, теперь она вернется в состав основной команды, чтобы принимать участие в этапах Кубка мира. Финальные этапы главного ежегодного соревнования летающих лыжниц примет Россия 14-15 марта Нижний Тагил, 21-22 марта Чайковский. Этапы объединены в Русский тур «Синяя птица», который наша страна примет во второй раз. 22 марта в Чайковском станет известно имя обладательницы Большого хрустального глобуса (победительницы общего зачета Кубка мира 2019/2020), команда, которая получит Кубок наций, и имя обладательницы трофея Русского тура. Свое участие в российских этапах уже подтвердили национальные сборные Германии, Австрии, Швеции, Чехии, Венгрии, Китая, Италии, Японии и США. Россия выступит на этапах Кубка мира в расширенном составе, также в Чайковском пройдут этапы мужского Континентального кубка.

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