В Перми продолжит работу горячая телефонная линия по вопросам приема в 1 класс

13:10 | 10.02.2020

Специалисты департамента образования администрации Перми продолжат принимать звонки родителей в течение всего месяца. Жители Перми могут обращаться на горячую линию по будням с 09:00 до 18:00 по телефону 212-25-79.



В течение двух недель консультации и разъяснения о порядке приема детей в школу получили более 300 пермяков. Жителей волнует, какие документы требуются для подтверждения льготы на зачисление младших детей в ту же школу, где учатся старшие братья и сестры, за какой школой закреплен адрес проживания, как подать документы на свободные места.



Прием заявлений от родителей будущих первоклассников по закрепленной территории или по преимущественному праву, распространяющемуся на семьи, где старший ребенок уже обучается в выбранной школе, будет осуществляться с 1 февраля по 30 июня. В течение первой недели приемной кампании было подано более 6 тысяч заявлений, причем 2298 из них – в электронной форме посредством портала uslugi.permkrai.ru. Отметим, что родителям, воспользовавшимся электронной формой подачи заявления, необходимо в течение 2 рабочих дней подойти в школу с оригиналами документов. В противном случае заявление аннулируется.



Получить дополнительную информацию о правилах приема в 1 класс можно на едином портале пермского образования в разделе «Узнай все о приеме в первый класс».

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