Пермь: новости дня
13:10 | 10.02.2020
В Перми продолжит работу горячая телефонная линия по вопросам приема в 1 класс
В течение двух недель консультации и разъяснения о порядке приема детей в школу получили более 300 пермяков. Жителей волнует, какие документы требуются для подтверждения льготы на зачисление младших детей в ту же школу, где учатся старшие братья и сестры, за какой школой закреплен адрес проживания, как подать документы на свободные места.
Прием заявлений от родителей будущих первоклассников по закрепленной территории или по преимущественному праву, распространяющемуся на семьи, где старший ребенок уже обучается в выбранной школе, будет осуществляться с 1 февраля по 30 июня. В течение первой недели приемной кампании было подано более 6 тысяч заявлений, причем 2298 из них – в электронной форме посредством портала uslugi.permkrai.ru. Отметим, что родителям, воспользовавшимся электронной формой подачи заявления, необходимо в течение 2 рабочих дней подойти в школу с оригиналами документов. В противном случае заявление аннулируется.
Получить дополнительную информацию о правилах приема в 1 класс можно на едином портале пермского образования в разделе «Узнай все о приеме в первый класс».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:21 | 10.02.2020
Екатеринбургская Епархия отметит свое 135-летие
17:59 | 10.02.2020
Под Екатеринбургом обесточат два поселка на несколько дней
16:38 | 10.02.2020
В Ирбите пьяный экс-супруг убил жену на глазах их сына
16:20 | 10.02.2020
В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс вредных веществ
16:06 | 10.02.2020
Оперативники ФСБ и следователи СК провели обыски у депутата в Белоярке
16:01 | 10.02.2020
В Новосинеглазово открыли реконструированный Дворец культуры
15:25 | 10.02.2020
В Свердловской области восемь часов тушили крупный пожар
15:21 | 10.02.2020
Прокуратура Перми проведет прямую линию по работе УК и ТСЖ
15:04 | 10.02.2020
Бабушки Екатеринбурга приютят детей из Сирии
14:45 | 10.02.2020
Стала известна дата прощания с экс-депутатом заксобрания Свердловской области Константином Карякиным
14:29 | 10.02.2020
Нового генконсула Китая в Екатеринбурге отправили на карантин
14:19 | 10.02.2020
Приставы закрыли две пермских гостиницы
14:12 | 10.02.2020
В столице Урала осужден врач, пытавшийся взорвать свою девушку
13:57 | 10.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречи клубов
13:53 | 10.02.2020
В Екатеринбурге организован комитет, выступающий против новых поправок в Конституции
13:32 | 10.02.2020
В столицу Урала едет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
13:28 | 10.02.2020
Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края
13:26 | 10.02.2020
В Пермском крае «Лыжня России» собрала около 20 тысяч человек
13:20 | 10.02.2020
Порядка 100 тысяч пермяков перешли на оплату транспортными картами и льготными проездными
13:14 | 10.02.2020
Спортсменка из Прикамья завоевала Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина
13:08 | 10.02.2020
В Екатеринбурге выросло число автосервисов
13:06 | 10.02.2020
Пермская спортивная пара выиграла первенство России по фигурному катанию
13:03 | 10.02.2020
В Прикамье развернут штаб по предупреждению распространения коронавируса
12:28 | 10.02.2020
Неделя в Перми будет относительно теплой
12:11 | 10.02.2020
Ночью в Екатеринбурге горел склад ритуальной службы