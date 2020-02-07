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04:33 | 9.02.2020

Почти 100 предпринимателей вышли на экспорт при поддержке пермского Центра экспорта

За три года работы Центра поддержки экспорта в Прикамье 91 предприниматель поставил свою продукцию за рубеж. Только в 2019 году при поддержке Центра 66 компаний начали работать на экспорт, это в 2,6 раза больше, чем за предыдущие годы.

В министерстве промышленности, предпринимательства и торговли региона отметили, что общий объем поддержанного в 2019 году экспорта составил более 500 млн рублей.

География поставок при поддержке центра охватывает не только традиционные внешние рынки сбыта ближнего Зарубежья, но и Юго-Восточную Азию (Китай), Ближний Восток (ОАЭ), страны Европы (Германия, Словакия и др.).

Малый и средний бизнес региона поставляет за рубеж в основном высокотехнологичную продукцию собственного производства – хладоны, продукцию нефтегазового машиностроения, автомобильные прицепы, детские игрушки и игровые комплексы, цифровые датчики и системы мониторинга.

Ключевым экспортным направлением для пермского малого бизнеса стала Республика Казахстан, куда были поставлены велосипеды, электродвигатели, активированный уголь для водоподготовки, бытовые плиты, термосы и фляги, системы «умного дома» – продукция пермского производства, востребованная в значительных объемах.

Страны дальнего зарубежья потребляют в основном сложную технологическую продукцию и решения пермских предприятий – транспортное оборудование (Германия), стеклопластиковую арматуру (Аргентина), программное обеспечение для научных целей (Швейцария), проектную документацию систем промышленного учета (Италия).

По словам регионального представителя отдела продаж ГК «ЭРИС» Егора Белокрылова, в 2019-2020 гг. компания выходит на рынки Ближнего Востока и Европы с новинками в переносных и стационарных газоанализаторах. «На данный момент были три рабочих визита в Германию и на Ближний Восток. Еще одни направления – это ближнее зарубежье, Узбекистан, Казахстан. В ближайших планах – выход на азиатский рынок. Колоссальным интересом пользуются переносные газоанализаторы с беспроводными каналами передачи данных, газоанализаторы линейки «Адвант-2» - прибор, который в одном корпусе может делать замер двух газов – предельно допустимые концентрации и довзрывные концентрации. На рынках, куда мы выходим, таких продуктов хорошего качества нет», – рассказал он.

Центр поддержки экспорта Пермского края cоздан в 2017 году при поддержке Министерства экономического развития РФ, учредителем является минпромторг Пермского края. Среди основных задач деятельности Центра — стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность; содействие выходу субъектов малого и среднего бизнеса на иностранные рынки товаров, услуг и технологий; содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, в рамках нацпроекта «Международная промышленная кооперация и экспорт», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7,7 млрд долл. В 2017 году доля несырьевого неэнергетического экспорта Прикамья была зафиксирована на уровне 3,7 млрд долл.

© «Вечерние ведомости»

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