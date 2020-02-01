Пермь: новости дня
18:26 | 7.02.2020
Максим Решетников о реализации проектов в Прикамье: «Призываю всех ответственных не расслабляться»
«Президент России поддержал мою просьбу и поручил мне возглавить оргкомитет по подготовке к 300-летнему юбилею Перми. Поэтому – призываю всех причастных и ответственных – ни на минуту не расслабляться. У нас, как и прежде, остается главная задача – довести все начатое до конца. Обещаю приложить для этого все усилия», - подчеркнул Максим Решетников.
Напомним, ранее оргкомитет возглавлял Виталий Мутко. В рамках подготовки ко дню рождения города, в частности, запланировано строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
Согласно проекту, в краевой столице планируется развитие центра города в границах улицы Ленина, набережной Камы, долин рек Данилихи и Егошихи. Стратегия подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также создание условий для развития территорий, открывающих выход к Каме. Проект объединит центры XIX и XX веков и позволит сформировать новый центр на стыке города и реки. При этом масштабный проект «Пермь – 300 лет на Каме» предусматривает реализацию целого ряда менее крупных, таких, как «Университетский», «Порт Любимов», «Завод Шпагина», «ТПУ «Площадь Восстания», «Новая Мотовилиха».
© «Вечерние ведомости»
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