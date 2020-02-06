Для удобства посетителей лыжной базы «Динамо» изменена схема движения транспорта по улице Самаркандской в Перми

14:29 | 7.02.2020

До 15 марта в выходные и праздничные дни по улице Самаркандской от улицы Глуховской в направлении улицы Грибоедова с 11:00 до 17:00 будет организовано одностороннее движение. Такое решение принято по просьбам занимающихся на лыжной базе.



Вблизи лыжной базы «Динамо», расположенной по адресу: улица Самаркандская, 2, будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской от улицы Глуховской в направлении улицы Грибоедова с 11:00 до 17:00 в выходные и праздничные дни. Такая организация движения сохранится до 15 марта. Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, эта мера поможет исключить транспортные заторы и обеспечит посетителям лыжной базы возможность проезда и парковки.



Контроль за дорожной обстановкой будут осуществлять экипажи ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Перми.

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