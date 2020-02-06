Пермь: новости дня
13:42 | 7.02.2020
Об удобстве тарифного меню городские власти рассказали представителям профсоюзов и Совета родителей Перми
О масштабных изменениях в транспортной отрасли, в том числе о внедрении тарифного меню рассказали заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева и начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
В первой встрече приняли участие представители профсоюзов ПАО «Протон-ПМ», ППО «Пермские моторы», ППО «СТАР-ИНКАР», АО «ВНИИ Галургии, ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Гознак», АО «Сибур-Химпром», ООО «Камский кабель», ОАО «Пермское транспортное предприятие», АО «НИИПМ», ПАО «Ростелеком», ФКМ «Пермский пороховой завод», Пермский крайсовпроф.
Напомним, с 1 февраля в Перми вступило в силу тарифное меню, которое позволяет экономить деньги при оплате проезда в общественном транспорте. При наличной и безналичной оплате проезда применяется дифференцированный тариф. За наличный расчет стоимость проезда составляет 26 рублей, при использовании банковской или транспортной карты разовая поездка обходится в 24 рубля.
При этом городские власти предусмотрели возможность экономии денежных средств при регулярном использовании общественного транспорта. Так, 1 декабря была введена транспортная карта для нельготных категорий пассажиров. Ранее она выполняла одну функцию – «электронного кошелька». С 1 февраля ее можно использовать также в качестве проездного, выбрав подходящий тариф. Можно оплатить 60 поездок, которые действуют в течение месяца с момента пополнения. Такой проездной будет стоит 1404 рубля. Можно выбрать безлимит на сутки за 130 рублей, на месяц – за 2232 рубля, на квартал – за 6302 рубля и на год – за 18907 рублей. Каждый из этих тарифов действует также с момента их пополнения. Например, если пассажир покупает «Безлимит на месяц» и пополняет его 3 числа любого месяца, то действовать он будет до 2 числа следующего месяца.
Соответственно, размер скидки напрямую зависит от количества поездок. Так, минимальная скидка в размере 10% предоставляется на проездной билет с фиксированным количеством поездок, тогда как на безлимитный проездной (сроком на 1 год) размер скидки достигает 40% от действующего тарифа. Иными словами, при приобретении безлимитного проездного на год разовая поездка может стоить порядка 15 рублей. На текущий момент продано порядка 40 тысяч транспортных карт.
Представители профсоюзов задавали вопросы о возможности изменять тариф, работе банковских карт на всех автобусных маршрутах, способах пополнения транспортной карты, а также о продлении режима работы ряда маршрутов для удобства работников предприятий.
- Я хочу вас поблагодарить за встречу и попросить довести информацию о тарифном меню до своих работников, - обратилась к представителям предприятий Людмила Гаджиева.
Представителям городского Совета родителей рассказали о специфике тарифного меню для школьников. На протяжении нескольких лет в нашем городе действует единая карта школьника. Она обеспечивает проход детей в учебные заведения, учет услуг дополнительного образования, позволяет оплачивать питание в школьной столовой и использовать ресурсы библиотеки. Теперь появилась возможность использовать ее еще и в качестве проездного в общественном транспорте. В сентябре прошлого года карты с такой функцией выдали первоклассникам. Если карта выдана давно, а есть желание пользоваться ею как проездным, то необходимо обратиться в администрацию своей школы или к оператору карты для ее замены. Таким образом, на одной карте будет сразу несколько опций, а проезд по ней в общественном транспорте будет дешевле.
Это не единственное преимущество для школьников. Так, с появлением тарифного меню школьники, относящиеся к льготным категориям пассажиров, могут выбрать и установить на свою единую карту проездной на 30, 60 поездок или безлимит на месяц, который введен по просьбе учащихся и их родителей впервые. Он позволят активно посещать секции и внеклассные занятия. Еще одно принципиальное изменение заключается в том, что срок действия проездного будет равен одному месяцу с момента его пополнения, а не с первого по последнее число, как было ранее. Это будет особенно удобно для учащихся, которые в течение года уходят на каникулы и проездным в этот период не пользуются.
Заместитель главы администрации Перми обратилась к представителям Совета с просьбой рассказать родительской общественности города о возможностях использования единой карты школьника и выгоде от использования тарифного меню.
© «Вечерние ведомости»
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