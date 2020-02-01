Ученик пермской гимназии вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе выступлений на японском языке

18:11 | 6.02.2020

В Москве состоялся 26-й всероссийский конкурс выступлений на японском языке среди школьников. Пермь на конкурсе представила гимназия №2.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, ученик 11 класса гимназии №2 Данила Николаев завоевал третье место. Члены жюри отметили содержательность и выразительность речи Данила, а также его прекрасное произношение японского языка. Также в конкурсе приняли участие школьники из Новосибирска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.



- Высокая оценка выступления нашего гимназиста экспертами является показателем эффективности системы преподавания японского языка в гимназии. Во многом этому способствовала реализация совместных проектов по укреплению связей гимназии с партнерами из Японии, – прокомментировала директор гимназии Людмила Суханова.



Напомним, гимназия №2 является уникальным по своей программе учебным заведением Перми. Около 10 лет гимназия реализует проекты по изучению культуры и языков стран Азии. Гимназия также сотрудничает с Китайским нефтяным университетом и школой иностранных языков Наньчан.

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