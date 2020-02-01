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18:06 | 6.02.2020

В начале весны маленькие жители села Карьёво пойдут в новый детский сад

В селе Карьёво Ординского района завершилось строительство нового детского сада. Краевая Инспекция госстройнадзора провела итоговую проверку и выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям. Техническим заказчиком реализации проекта являлось Управление капитального строительства Пермского края.

Теперь объекту предстоит пройти лицензирование, после чего состоится открытие. По данным краевого министерства образования и науки, детский сад откроет свои двери 55 маленьким жителям Карьёво уже в начале весны. Новое дошкольное образовательное учреждение было построено взамен старому – деревянному. Теперь ребята смогут заниматься в условиях, соответствующих современным стандартам.

Площадь одноэтажного здания составляет более 848 кв метров. В нём предусмотрены все помещения, необходимые для работы учреждения. Во дворе детского сада установлена игровая площадка, беседки.

Напомним, решение о строительстве нового детского сада в Карьёво было принято Максимом Решетниковым в ходе приема граждан по личным вопросам в приемной президента РФ в ноябре 2018 года. С соответствующей просьбой к нему обратилась директор Карьёвской средней общеобразовательной школы Фамира Минсадирова. Финансирование на возведение нового дошкольного учреждения было направлено в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в Пермском крае ведется активная работа по строительству социальных объектов. За два года (2019-2020 годы) планируется построить 25 детских садов. Объекты будут возведены в том числе в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». На сегодня построены 7 детсадов, включая учреждение в Карьёво. Ранее, в конце января, спортивный детский сад открылся в селе Култаево. До конца этого года будут возведены еще 18 детских садов на более чем 3000 мест.

© «Вечерние ведомости»

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