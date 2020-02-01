Пермский благотворительный фонд бесплатно учит детей безопасности

18:00 | 6.02.2020

Благотворительный фонд «ПАРМА», ставший одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества, реализует свой проекта Игры для безопасности «Я знаю, как безопасно!».



В рамках проекта сотрудники фонда бесплатно проводят настольные игры для детей и семинары для родителей по правилам безопасности в разных ситуациях. В ходе игры дети осваивают и систематизируют знания безопасного поведения в городской среде, в лесу и у водоемов, при чрезвычайных ситуациях, помогают героям заданий выпутаться из трудных и опасных ситуаций. Родители на семинарах узнают не только об алгоритмах безопасного поведения детей, но и как мотивировать детей вести себя в соответствии с чрезвычайной ситуацией.



Мероприятия проходят в будни в вечернее время на базе детских игровых клубов в Перми. Узнать расписание игр и семинаров, а также записаться на одно из занятий можно по телефону: 8(919)47-039-47



Подробнее о реализации мероприятий по проекту можно узнать на страничке благотворительного фонда ПАРМА https://vk.com/bf_parma.



Напомним, ранее в Прикамье завершился приём заявок на участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив. Всего с 15 января от некоммерческих организаций (НКО) поступило 245 заявок. Результаты отбора будут объявлены до 1 апреля текущего года.

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