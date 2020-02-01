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18:00 | 6.02.2020

Пермский благотворительный фонд бесплатно учит детей безопасности

Благотворительный фонд «ПАРМА», ставший одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества, реализует свой проекта Игры для безопасности «Я знаю, как безопасно!».

В рамках проекта сотрудники фонда бесплатно проводят настольные игры для детей и семинары для родителей по правилам безопасности в разных ситуациях. В ходе игры дети осваивают и систематизируют знания безопасного поведения в городской среде, в лесу и у водоемов, при чрезвычайных ситуациях, помогают героям заданий выпутаться из трудных и опасных ситуаций. Родители на семинарах узнают не только об алгоритмах безопасного поведения детей, но и как мотивировать детей вести себя в соответствии с чрезвычайной ситуацией.

Мероприятия проходят в будни в вечернее время на базе детских игровых клубов в Перми. Узнать расписание игр и семинаров, а также записаться на одно из занятий можно по телефону: 8(919)47-039-47

Подробнее о реализации мероприятий по проекту можно узнать на страничке благотворительного фонда ПАРМА https://vk.com/bf_parma.

Напомним, ранее в Прикамье завершился приём заявок на участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив. Всего с 15 января от некоммерческих организаций (НКО) поступило 245 заявок. Результаты отбора будут объявлены до 1 апреля текущего года.

© «Вечерние ведомости»

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