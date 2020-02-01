Валерий Сухих: «Эта история стала почти личной для меня»

14:27 | 6.02.2020

Ветеран Великой Отечественной войны Афанасий Поликарпович Литвиненко после 10 лет ожиданий сможет приобрести новое жилье.



Афанасия Литвиненко призвали на фронт в 1943 году. Он дошёл до Восточной Пруссии. За прорыв обороны немцев в районе боёв у города Пилькаллена (16.01.1945г.) и за взятие Кенигсберга (10.04.1945 г.) приказом Главнокомандующего Сталина гвардии рядовому Литвиненко объявили благодарность. Из Восточной Пруссии их часть отправили воевать с японцами. Привезли на Байкал, оттуда до Порт-Артура стрелки пешком шли.70 километров в сутки. Тогда солдат научился спать на ходу.



Демобилизовался из армии Литвиненко поздно – в 1950 году. Работал шофером. В одной из командировок была в Осу, где он встретил свою будущую супругу. Остался жить в Уральском городе, где до пенсии работал простым водителем.



В марте 2010 года жилищная комиссия выдала заключение о том, что Афанасий Поликарпович Литвиненко нуждается в благоустроенном жилье. В декабре этого же года был получен отказ со ссылкой на краевое министерство социального развития. Согласно пояснению администрации Осинского района, обеспеченность общей площадью жилья на одного члена семьи составляла более установленной в Осе нормы (11,5 кв м на человека). В связи с этим основания для предоставления субсидии на приобретение жилья отсутствовали. Проблема не могла решиться в течение нескольких лет.



В этом году к решению вопроса ветерана подключился Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания, депутат Законодательного Собрания от округа №23. В настоящее время принято решение о выделении средств из резервного фонда правительства Пермского края в размере 1,056 млн руб. на улучшение жилищных условий ветерана. Средства на расчётный счёт будут перечислены до 6 февраля. На данный момент близкие ветерана занимаются подбором квартиры в Осе.



Валерий Сухих отметил, что несмотря на успешное решение вопроса, в округе ещё есть похожие истории, когда ветераны испытывают жилищные проблемы. Сейчас на контроле у депутата более десятка таких вопросов.



«Непростая история Афанасия Поликарповича стала почти личной для меня. Когда узнаешь о подвигах наших отцов в Великой Отечественной войне, сложно остаться равнодушным. Тем более, когда в канун 75-летия Победы, ветеран войны в свои 94 года остается в неблагоустроенном жилье. Важно, что подключившись к решению вопроса, нам удалось исправить эту несправедливость. Но эта история может оказаться не единственной. Ни один участник Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания. Мы не должны забывать, кому мы обязаны за мир, в котором живем», - отмечает Валерий Александрович.



Напомним, в январе этого года депутаты краевого парламента сразу в двух чтениях в рамках одного заседания приняли законопроект, который утверждает дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Пермского края. Документ предусматривает предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы. Её смогут получить пермяки, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений.



Также в год празднования 75-летнего юбилея Победы все ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Пермского края получат по 75 и 50 тысяч рублей по Указу президента России Владимира Путина. Эти средства выделят из федерального бюджета.

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