Пермь: новости дня
13:13 | 6.02.2020
Пермяки могут внести предложения по актуализации списка зданий «Маршрута Победы»
- До Дня Победы остается чуть более трех месяцев. Нам предстоит еще многое сделать в плане подготовки к торжественным мероприятиям. Я прошу настроиться на серьезную и системную работу по нескольким главным направлениям. Самое важное – работа с нашими ветеранами, - начал заседание оргкомитета глава города Дмитрий Самойлов.
Основной принцип празднования 75-летия Победы – сохранение исторической памяти как основы самосознания. Ключевыми направлениями подготовки стали организация «Маршрута Победы», работа с ветеранами, ремонт монументов и памятников, большой выставочный проект, организация торжественных мероприятий.
Как сообщила начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, на текущий момент заявлено 323 мероприятия, из них 27 общегородских и 6 акций федерального масштаба. Так, с 24 по 27 января Пермь поддержала акцию «Блокадный хлеб». В течение года будут проходить акции «Память героев», «Сад Памяти». Танцевальная акция «Рио Рита ‒ радость Победы» будет организована 9 мая на эспланаде, акции «Свеча Памяти» и «Великое кино великой страны», посвященные Дню памяти и скорби, состоятся 22 июня. Для помощи в организации и проведении мероприятий будет сформирован волонтерский корпус в основном из числа бойцов Российских студенческих отрядов и членов организации «Волонтеры Победы».
В целом мероприятия делятся на 6 направлений – культурные, спортивные, образовательные, военно-патриотические, издательская деятельность, медиа-проекты. Мероприятия в сфере культуры ‒ это творческие проекты, концерты, спектакли, выставки и кинопоказы. Спортивные мероприятия заявлены легкоатлетическими эстафетами, велопробегами и различными турнирами по видам спорта. Большое количество мероприятий будет организовано на базе образовательных учреждений. Во всех школах пройдут уроки мужества и встречи с ветеранами, конкурсы чтецов, сочинений, рисунков и плакатов, концерты и научно‒практические конференции. Для молодежи традиционно состоится военно‒спортивная игра «Зарница», пройдет смотр музеев образовательных учреждений, смотры строя и песни.
Праздничные и памятные мероприятия пройдут во всех районах города. В основном это церемонии возложения цветов и венков, а также концертные программы. Юбилейные медали планируется вручить 5 583 ветеранам, проживающим на территории Перми.
Отдельное внимание будет уделено праздничному оформлению. Так, в целом по городу планируется использовать 994 элемента оформления – флаговые консоли, уличные стенды, баннеры и другие, из них 848 совершенно новых элементов. Так, например, особым образом будут украшены памятные места, бульвар Гагарина, Комсомольская площадь, улицы Ленина и Сибирская, опоры освещения на Коммунальном мосту. Тематическое оформление появится и в районах. Рядом с историческими объектами «Маршрута Победы» будут установлены пилоны-указатели в стиле 75-летия Победы. «Маршрут Победы» – историко-краеведческий проект, в рамках которого на объектах, связанных с войной, появятся QR-коды. Они будут вести на сайт с виртуальной экскурсией.
В число исторических объектов «Маршрута Победы», которые находятся во всех районах города, войдут промышленные предприятия и заводы, здания, где проживали эвакуированные деятели культуры и творческая интеллигенция, эвакогоспитали, учреждения культуры, административные здания, типографии и прочее. Список этих объектов здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/Marshruty_pobedy.pdf.
Пермяки могут высказать предложения по актуализации этого списка, обратившись в департамент культуры и молодежной политики по телефону 210-19-37 или по электронной почте 75vovperm@mail.ru. Для этого необходимо сообщить о здании, связанном с Великой Отечественной войной, и указать его адрес.
© «Вечерние ведомости»
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