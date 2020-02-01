Пермь: новости дня
12:38 | 6.02.2020
В связи с проведением лыжных гонок в Перми будет закрыто движение транспорта на ряде улиц
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в связи с этим с 06:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Спортивной на участке от улицы Пановой до территории спортивной базы «Пермские медведи» по адресу: улица Спортивная, 22.
Также будет временно прекращено движение всех видов транспорта, кроме общественного транспорта, двигающегося по регулярному маршруту, по улице Пановой на участке от улицы Лядовской до остановки «Центральная усадьба». На этом участке также будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Организаторы мероприятия должны обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
© «Вечерние ведомости»
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