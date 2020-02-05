Минздрав и УФАС возьмут под контроль цены на маски и противовирусные препараты в аптеках Прикамья

12:24 | 6.02.2020

По данным мониторинга, на сегодняшний момент в аптеках Пермского края имеется достаточное количество масок и противовирусных препаратов. Сформирован запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.



В первой декаде февраля специалисты Роспотребнадзора прогнозируют наступление эпидемиологического сезона ОРВИ. В связи с этим краевой минздрав совместно с представителями УФАС будут постоянно мониторить цены и количество противовирусных препаратов, а также средств индивидуальной защиты в аптеках региона и оптовых фармацевтических организациях.



4 февраля состоялось совещание, на котором представители ведомств обсудили, как во время сезонного повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ избежать значительного роста цен на противовирусные препараты и медицинские маски. В совещании также приняли участие представители аптечных сетей.



«Чтобы отслеживать динамику цен, мы сделали запросы в крупные аптечные сети. Информация о цене будет поступать каждую неделю. Это делается для того, чтобы понять, растут ли цены и в каких пределах, а также на каком этапе происходит повышение цен – либо это делают оптовые поставщики, либо аптечные учреждения», – сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.



«Пользоваться сложившейся ситуацией и повышать цены на препараты и маски просто недопустимо. Надеемся на ответственное отношение бизнеса к происходящему в мире», – подчеркнула министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.



С обращениями граждан по поводу повышения цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты будут работать специалисты Росздравнадзора, так как у них есть полномочия для организации контрольных закупок и привлечения нарушителей к административной ответственности.



Ранее, 5 февраля, президент России Владимир Путин предложил лишать лицензии аптеки, повысившие цены на противовирусные препараты и маски. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Правительства РФ в ходе обсуждения доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о повышении цен на средства защиты и противовирусные средства.

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