Пермь: новости дня
10:20 | 6.02.2020
В образовательных учреждениях Перми объявлен карантин из-за гриппа и ОРВИ
По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 27 января по 2 февраля темп прироста заболеваемости составил 25%, эпидемиологический порог превышен на 12,6%. Тенденция к росту заболеваемости сохраняется, что создает угрозу для дальнейшего распространения заболевания в организованных коллективах. С целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания гриппом и ОРВИ в городских образовательных учреждениях установлен карантин. Также будет ограничено проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением тех, что проводятся на открытом воздухе.
Как сообщили в департаменте образования, во время карантина учебная деятельность школьников будет организована с применением дистанционных технологий.
При этом детские сады продолжат работать, в дошкольных учреждениях на карантин могут закрываться отдельные группы, если количество заболевших в коллективе составляет более 20%. В детских садах введены утренние фильтры, состояние детей оценивают медицинские работники и сотрудники сада: при наличии признаков респираторного заболевания родителям рекомендуется обратиться в медицинские организации.
© «Вечерние ведомости»
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