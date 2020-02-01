Пермяки стали в 8,5 раза чаще оплачивать проезд транспортной картой

17:18 | 5.02.2020

Оплата проезда транспортной картой становится все более популярной среди пассажиров общественного транспорта.



Департамент транспорта администрации Перми в ежедневном режиме мониторит частоту оплаты проезда тем или иным способом, а также популярность тарифных планов.



Отметим, что при подготовке проекта тарифного меню городские власти учитывали пожелания всех категорий пассажиров. Так, впервые был введен проездной на 30 поездок для льготников, в таком случае стоимость одной поездки составляет 18 рублей. Сегодня он пользуется большей популярностью у пенсионеров. За 4 дня его оформили порядка 1500 человек.



У школьников и студентов этот вид проездного на втором месте, больше ребята предпочитают проездной на 60 поездок. В таком случае одна поездка обходится им в 16 рублей. Также у школьников и студентов появилась возможность покупать безлимитный проездной на месяц. Этой возможностью воспользовалось около 1000 ребят.



Зеленую транспортную карту чаще всего горожане используют в виде «электронного кошелька». Также пермяки покупают гражданский проездной на 60 поездок. Есть 8 случаев покупки безлимитного проездного на год. В таком случае одна поездка обходится пассажиру в 15 рублей.



Подчеркнем, если в декабре транспортной картой проезд оплачивали в среднем 2 760 поездки в день, то сегодня ей оплачивают 23 723 поездки в день, что в 8,5 раза больше. Банковской картой в декабре оплачивали 22 792 поездки в день, сегодня – 68 400 поездок в день, что больше в 3 раза. Это обусловлено введением тарифного меню и возможностью оплачивать проезд со скидкой в 2 рубля.

© «Вечерние ведомости»