В региональном чемпионате «Ворлдскиллс» Пермского края примут участие более 400 студентов

17:11 | 5.02.2020

Уже на следующей неделе, с 11 по 15 февраля, состоится VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы Пермского края» (WorldSkills Russia).



В этом году к участию в нем заявились более 400 студентов профессиональных образовательных учреждений, ранее прошедшие отборочные этапы. Участники в возрасте от 18 до 22 лет выступят в 66 компетенциях, что на 18 компетенций больше, чем в 2019 году. Кроме того, в 10 компетенциях пройдут соревнования для юниоров - ребят в возрасте от 14 до 16 лет. В 9 компетенциях в категории «Навыки мудрых» примут участие профессионалы старше 50 лет. В прошлом году в этой категории была представлена только одна компетенция - «Плотницкое дело. Навыки мудрых». Оценивать результаты заданий участников будут 500 специалистов.



Большая часть соревнований чемпионата - по 20 компетенциям - пройдет на заводе Шпагина с 10 по 14 февраля. Участники в остальных компетенциях будут соревноваться за звание лучшего на базе 10 профессиональных учебных заведений Перми и Пермского края.

Отметим, победители регионального чемпионата «Ворлдскиллс» будут участвовать в отборочных соревнованиях Национального чемпионата и в перспективе могут стать участниками и победителями Национального чемпионата, который состоится в Кемеровской области в июле 2020 года.



Также в Прикамье соберутся участники и из других регионов России: Московской, Астраханской, Свердловской, Челябинской, Вологодской, Кировской областей, Республики Татарстан и Хабаровского края. Они будут соревноваться вне конкурса.



Понаблюдать за соревнованиями профессионалов сможет любой желающий. Для гостей «Ворлдскиллс» Пермского края пройдут мастер-классы, будет возможность выполнить профессиональные пробы по различным компетенциям, обсудить актуальные вопросы развития профессионального образования на мероприятиях деловой программы.

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