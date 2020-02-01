Пермские математики создали модель «поведения» раковых опухолей

17:08 | 5.02.2020

Ученые-математики Пермского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с израильскими коллегами разработали математическую модель, которая позволяет объяснить, как появляются раковые опухоли, сообщает пресс-служба вуза. Модель позволит определить условия и механизмы появления злокачественных структур и предсказать образование их конкретных типов на ранней стадии развития. Это, в свою очередь, в будущем позволит подобрать наиболее оптимальное лечение для пациента.



«По словам врачей, опухоль – это гетерогенное, то есть неоднородное, образование. Но пока они не могут выяснить, с помощью каких механизмов и при каких условиях появляются структуры конкретных новообразований. Мы объяснили эти процессы и определили «поведение» структур, используя математическую модель», – объясняет ученый ПНИПУ Иван Красняков, принимавший участие в разработке модели.



«Гетерогенность» структур опухолей предполагает то, что у клеток есть различные функции, которые они выполняют в процессе роста новообразования. Например, есть клетки-«защитники», которые блокируют воздействие лекарства, или те, что отвечают за неконтролируемый рост злокачественного образования. Среди прочих эксперты наблюдают и наиболее подвижные – эти клетки выполняют роль локальных метастазов.



Прогнозирование «поведения» опухоли поможет пациентам получить более «адресное» и продуктивное лечение, которое «заточено» под определенную структуру.



Как объяснили в пресс-службе университета, раковые опухоли делятся на 2 вида. Первая из них состоит из большого количества клеток, именно ее структуру и изучили математики ПНИПУ. По итогам этой работы в международном журнале Biomechanics and Modeling in Mechanobiology опубликована статья. На данный момент пермские математики совместно с израильскими учеными занимаются изучением структуры опухоли другого вида - той, что состоит из малого количества клеток.

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