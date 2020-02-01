Пермские школьники стали вице-чемпионами России по народным танцам

17:03 | 5.02.2020

Хореографический коллектив «Школа танца Юлии Трестер» Дворца детского (юношеского) творчества стал вице-чемпионом по народным танцам.



Чемпионат проходит в Москве ежегодно, собирая сильнейшие коллективы из всех регионов России. В этом году участниками конкурса стали более 8 тысяч человек. Завоевав кубок Приволжского федерального округа, пермские ребята получили путевку в финал, где представили два оригинальных номера.



«Школа танца Юлии Трестер» открыта во дворце с 2012 года. В ансамбле занимаются более 200 детей, которые активно выступают и завоевывают победы на престижных краевых, всероссийских и международных конкурсах. Сегодня на счету коллектива – 18 Гран-при и множество других наград. Весной прошлого года ансамбль представлял Россию на международном фестивале «Mandorlo in Fiore» в Италии в составе творческого проекта «Веретено».

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