Пермь: новости дня
17:03 | 5.02.2020
Пермские школьники стали вице-чемпионами России по народным танцам
Чемпионат проходит в Москве ежегодно, собирая сильнейшие коллективы из всех регионов России. В этом году участниками конкурса стали более 8 тысяч человек. Завоевав кубок Приволжского федерального округа, пермские ребята получили путевку в финал, где представили два оригинальных номера.
«Школа танца Юлии Трестер» открыта во дворце с 2012 года. В ансамбле занимаются более 200 детей, которые активно выступают и завоевывают победы на престижных краевых, всероссийских и международных конкурсах. Сегодня на счету коллектива – 18 Гран-при и множество других наград. Весной прошлого года ансамбль представлял Россию на международном фестивале «Mandorlo in Fiore» в Италии в составе творческого проекта «Веретено».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:11 | 5.02.2020
Полиция забрала школьника из Екатеринбурга прямо во время уроков
18:00 | 5.02.2020
У депутата из Полевского, предложившей сдавать детей в интернат, арестовали внедорожник, земельный участок и спецтехнику
17:45 | 5.02.2020
На трассе Свердловской области произошли ДТП с участием двух фур и трех легковых машин
17:18 | 5.02.2020
Пермяки стали в 8,5 раза чаще оплачивать проезд транспортной картой
17:11 | 5.02.2020
В региональном чемпионате «Ворлдскиллс» Пермского края примут участие более 400 студентов
17:08 | 5.02.2020
Пермские математики создали модель «поведения» раковых опухолей
17:03 | 5.02.2020
Пермские школьники стали вице-чемпионами России по народным танцам
17:00 | 5.02.2020
В Нижнем Тагиле полицейские задержали закладчика наркотиков
16:48 | 5.02.2020
В восьми районах Прикамья введен карантин
16:45 | 5.02.2020
«Уралкалий» – победитель конкурса ИТ-индустрии «Проект года-2019»
16:31 | 5.02.2020
Вынесен приговор екатеринбуржцу, у которого нашли в квартире около 5 килограмм наркотиков
16:31 | 5.02.2020
Суд привлек руководителей УК «Моторостроитель» в Перми к субсидиарной ответственности
16:25 | 5.02.2020
На Среднем Урале похолодает
16:09 | 5.02.2020
В роддоме «УГМК-Здоровье» появился на свет сотый малыш
15:59 | 5.02.2020
В Свердловской области за 2019 год поставлено на миграционный учет 350 тысяч гастарбайтеров
15:27 | 5.02.2020
В Екатеринбурге изменится частота движения общественного транспорта
15:14 | 5.02.2020
Шодиев Патох Каюмович: награды и благодарности
14:57 | 5.02.2020
В Екатеринбурге руководство детского сада предложило родителям самим почистить крышу
14:34 | 5.02.2020
На Среднем Урале строится жилья больше, чем продаётся
14:24 | 5.02.2020
В Перми с начала года на автодозвон поставлено 3936 номеров
14:06 | 5.02.2020
Несовершеннолетняя девочка пострадала в аварии в Екатеринбурге
13:49 | 5.02.2020
18 жителей Свердловской области пожаловались на симптомы ОРВИ, похожие на коронавирус
13:30 | 5.02.2020
Бейсджампер в Екатеринбурге прыгнул с крыши высотки
13:26 | 5.02.2020
Тарифное меню для пермских льготников стало еще удобнее
13:05 | 5.02.2020
В Свердловской области отремонтируют больше сотни почтовых отделений
12:53 | 5.02.2020
Для пермских дошкольников пройдет техническая квест-игра
12:49 | 5.02.2020
В Екатеринбурге стартовал приём заявок на «Ночь музеев-2020»
12:21 | 5.02.2020
Застройщик возведет детский сад в Индустриальном районе Перми
12:18 | 5.02.2020
В Екатеринбурге пройдёт III Всероссийская лаборатория культурных проектов Culturalica