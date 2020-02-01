В восьми районах Прикамья введен карантин

16:48 | 5.02.2020

По сообщению краевого Роспотребнадзора, за неделю с 27 января по 2 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников 7-14 лет в регионе превысила пороговый уровень на 44,3%, что может повлечь дальнейшее массовое распространение заболевания.



Поэтому с 5 февраля по предписанию главных санитарных врачей приостановлен учебный процесс в школах Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, Сивинского районов.



В столице Прикамья оснований для введения карантина пока нет.

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