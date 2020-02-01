«Уралкалий» – победитель конкурса ИТ-индустрии «Проект года-2019»

16:45 | 5.02.2020

Проект ПАО «Уралкалий» «Внедрение горно-геологической информационной системы - ГГИС (цифровой двойник рудника)» стал лучшим ИТ-проектом России и стран СНГ (категория –«Лучшее отраслевое решение», номинация – «Металлургия и непрерывное производство») по версии профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO |Digital Experts. К конкурсу было допущено 193 ИТ-проекта.

Уникальная для российской калийной отрасли горно-геологическая информационная система (ГГИС) внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию на всех рудниках компании и призвана повысить безопасность ведения горных работ. ИТ-решение аккумулирует и структурирует в едином трехмерном информационном пространстве горно-геологические данные при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В ГГИС анализируется и хранится информация обо всех горных выработках, залегании пластов, качественных показателях полезного компонента в руде, объёмах пустот и закладочных работах, а также проектные и другие показатели.

На основе ИТ-разработки формируется перспективный план горных работ.

Система предназначена для решения сложных горных, маркшейдерских, геологических задач и расчетов. Для этого в систему внесены оцифрованные архивные данные по разработке калийных солей с 1927 года – начала проходки первого рудника в г. Соликамске.

С различными модулями ГГИС в онлайн-режиме работают более 300 специалистов «Уралкалия» – горняки, геологи, маркшейдеры, геомеханики, а также эксперты АО «ВНИИ Галургии» и Горного института Уральского отделения РАН.

Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», отметил:

– Безопасность ведения горных работ – наш главный приоритет. Уникальная горно-геологическая информационная система является современным инструментом управления горнодобывающим производством и позволяет эффективно и безопасно разрабатывать Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.

Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям ПАО «Уралкалий»:

– Ценность премии для нас заключается в том, что она выдается не производителем подобных систем, а присуждается голосованием среди профессионалов ИТ-отрасли. Создание и внедрение такой сложной и комплексной системы стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между заказчиком системы - дирекцией по недропользованию, и дирекцией по информационным технологиям «Уралкалия».

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