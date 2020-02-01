В Прикамье на конкурс гражданских и социальных инициатив поступило 245 заявок

14:11 | 5.02.2020

3 февраля завершился прием заявок от жителей Прикамья на участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив. Всего с 15 января от некоммерческих организаций (НКО) поступило 245 заявок.



Основной целью конкурса является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации инициатив, необходимых жителям Пермского края.



С этого года заявку можно было подать только онлайн на сайте «Управляем вместе». По словам директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгения Хузина, для того, чтобы у людей не возникало проблем при подаче заявлений онлайн, была проведена большая подготовительная работа. «Так, за время приема заявок проведен краевой обучающий семинар с прямой трансляцией в интернет, в котором приняли участие 80 человек и 175 смотрели трансляцию. Также за это время проведено около 30 очных консультаций, 300 - по телефону и 150 - по электронной почте. Более 50 заявителей воспользовались опцией «предварительная проверка» проекта. У нас 245 важных социальных инициатив, впереди трудная и ответственная работа экспертов по оценке проектов», - подчеркнул он. Результаты отбора будут объявлены до 1 апреля текущего года.



Как отметила руководитель общественной организации «ПравДА вместе» Ирина Чернова, их организация уже во второй раз подает заявку через портал «Управляем вместе»: «Это очень удобно и функционально. Отлично, что в этом году появилась возможность регистрации собственного кабинета НКО и функция предварительной проверки заявок».



Напомним, в 2020 году общий объем финансовой поддержки социальных и гражданских проектов составляет 32,8 млн рублей. Максимальная сумма финансирования одного проекта - 1,5 млн рублей.



Ранее, в конце 2019 года, уже был проведен конкурсный отбор проектов, посвященных Году памяти и славы. На него поступила 141 заявка, 86 проектов на сумму 37,6 млн рублей поддержаны конкурсной комиссией для реализации в юбилейный год 75-летия Победы. Их реализация запланирована в этом году.



Жители Пермского края могут получить поддержку проектов, направленных на улучшения в различных сферах жизни жителей нашего региона, в том числе: поддержку ветеранских организаций, патриотическое воспитание детей и молодежи, деятельность в сфере образования, науки, культуры, благотворительную и волонтерскую деятельность, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, развитие детского и молодежного общественного движения, повышение правовой и финансовой грамотности и другие.

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