Застройщик возведет детский сад в Индустриальном районе Перми

12:21 | 5.02.2020

Комиссия по землепользованию и застройке Перми рассмотрела результаты публичных слушаний, состоявшихся 30 января.



В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «дошкольное, начальное и среднее общее образование» – по улице Теплогорской, 24 не поступило. С заявлением в комиссию по ПЗЗ обратилось ООО «Орсо групп».



Земельные участки находятся в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Площадь земельного участка – 13 530 кв. метров. Здесь будут размещаться несколько многоквартирных домов, в одном из них предполагается размещение встроенного детского сада.



Правительство Пермского края, администрация Перми и ООО «Орсо групп» в июне прошлого года подписали соглашение о взаимодействии при создании социальной инфраструктуры и по благоустройству Перми. Согласно подписанному документу застройщик построит и передаст в муниципальную собственность здание или встроенные (встроенно-пристроенные) помещения для размещения детского дошкольного образовательного учреждения не менее чем на 100 мест.



За последние 2 года заключено 5 соглашений с застройщиками о безвозмездной передаче социальных объектов в муниципальную собственность. Подобные соглашения были заключены со строительной компанией «СМУ №3 Сатурн-Р», группой компаний «КОРТРОС», АО «ПЗСП», ООО «Стройконтракт-Партнер».



Напомним, документ носит социальный характер, поскольку наряду с установлением новых параметров строительства он содержит в себе норму об обеспечении застройщиками своих объектов социальной инфраструктурой в случае превышения данных параметров. Порядком заключения соглашения с застройщиками, утвержденным в декабре 2019 года, предусмотрена территориальная привязка строящихся по соглашению социальных объектов к жилью, которое планирует возвести застройщик. Теперь строительство детских садов и школ будет осуществляться в границах той функциональной зоны, где планируется построить жилой дом, либо на ближайшей к этой функциональной зоне территории. Документом также предусмотрена возможность размещения детских садов во встроенно-пристроенных помещениях будущего жилого дома. Вместимость такого социального объекта должна составлять не менее 150 мест. В случае если потребность в местах в детских садах и школах превысит вместимость возведенных в рамках соглашения социальных объектов, то застройщику предложат профинансировать недостающее количество мест.

© «Вечерние ведомости»