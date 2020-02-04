С 5 февраля транспортную карту в Перми можно получить во всех магазинах сети «СемьЯ»

12:11 | 5.02.2020

Городские власти достигли договоренности с руководством сети магазинов «СемьЯ» по распространению транспортных карт. Оплатить нужно будет только размер баланса 120 рублей, плата за саму карту в размере 50 рублей взиматься не будет.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 5 февраля транспортную карту можно будет получить на любой кассе в 64 магазинах сети «СемьЯ» в любом районе города. Чтобы получить карту, необходимо будет оплатить ее баланс – 120 рублей. Плата за саму карту в размере 50 рублей взиматься не будет.



Пополнить транспортную карту для ее работы в качестве «электронного кошелька» или подключить тарифный план на нее можно будет самостоятельно в «Сбербанк-онлайн» или в банкомате «Сбербанк», а также в пунктах «Почтобанка» и «Центральных кассах». Их адреса размещены на сайте МКУ «Гортранс».



Проконсультировать покупателей по использованию транспортных карт и тарифному меню смогут волонтеры, одетые в брендированные футболку и кепку. Они будут работать во всех магазинах сети.



Выдача транспортных карт в таком формате будет проходить до конца февраля для их популяризации среди населения.



За декабрь и январь было куплено почти 13 тысяч карт для нельготных категорий пассажиров, с 1 по 3 февраля куплено еще 9,5 тысячи карт. Самыми популярными как среди льготных, так и не льготных категорий пассажиров на текущий момент являются карты на 60 поездок.

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