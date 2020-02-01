За первые три дня на фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» зарегистрировались более 100 человек

18:47 | 4.02.2020

Любители северной ходьбы соберутся 4 апреля на базе спортивного комплекса им. Сухарева и в лесном массиве за ним. Регистрация на мероприятие открылась 1 февраля на сайте умный-спорт.рф (https://беги.умный-спорт.рф/event/Festival).



Как отметили в комитете по спорту и физической культуре администрации Перми, впервые городской фестиваль по скандинавской ходьбе прошел в октябре 2018 года. Тогда в нем приняли участие порядка 1,5 тысячи человек из Перми и Пермского края, Удмуртской республики, Тюмени, а также из Германии и Индии. В прошлом году количество участников возросло до 2 тысяч. Это были спортсмены и любители здорового образа жизни из Перми и края, Ижевской, Саратовской, Челябинской, Воронежской областей и Удмуртской Республики, Китая, Италии, Кот-д'Ивуар.



В этом году организаторы планируют установить собственный рекорд по количеству участников и открыть 3,5 тысячи слотов. Спортсмены и любители здорового образа жизни преодолеют дистанции в 3 км, 5 км и 10 км в лесном массиве за спортивным комплексом им. Сухарева. На самом стадионе разместится стартово-финишный городок, экспозиция спортивных товаров и услуг, интерактивно-развлекательные площадки с концертной программой и спортивными мастер-классами.



В оргкомитете фестиваля северной ходьбы «Пермская прогулка» подчеркнули, что мероприятие пропагандирует и укрепляет семейные ценности, так как скандинавская ходьба – это самый семейный фитнес. Благодаря легкости, безопасности и отсутствию противопоказаний ею могут заниматься все поколения одной большой семьи. Так, в прошлом году самому старшему участнику было 89 лет, а самому маленькому – 2 года.



Отметим, что участие в фестивале бесплатное по предъявлению пенсионного удостоверения, а также детям до 14 лет включительно. За 3 дня регистрацию прошли уже более 100 человек.

© «Вечерние ведомости»