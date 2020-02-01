Пермь: новости дня
18:39 | 4.02.2020
В Перми подрядчик приступил к подготовительным работам по укреплению путепровода на улице Монастырской
Утвержден план-график проведения ремонтных работ совместно с Пермским регионом Свердловской железной дороги. 4 февраля, как и планировалось, городские власти приступили подготовительным работам по укреплению путепровода в районе железнодорожной станции «Пермь-1».
Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», после проведения подготовительных работ, которые продлятся около 10 дней, подрядная организация приступит к укреплению конструкций. Работы будут производиться ежедневно в дневное время.
Внутрь путепровода будут установлены специальные временные подпорные конструкции, которые позволят исключить возможность обрушения пролетных строений. Эти меры позволят увеличить грузоподъемность моста. Напомним, сейчас путепровод у «Перми-1» находится в состоянии ограниченной работоспособности (до 5 тонн), поэтому от «Перми-1» ходят автобусы малого класса. После проведенных первоочередных мероприятий по участку улицы Монастырской до станции Пермь-1 смогут ходить автобусы большей вместимости.
- Чтобы увеличить грузоподъемность этого инженерного сооружения, нам необходимо провести работы, связанные с укреплением несущих конструкций путепровода, чтобы по нему мог проезжать транспорт массой не менее 20 тонн. Утром был получен акт допуска для проведения работ на объекте, скоро начнут завозить необходимые материалы. Работы будут проводиться таким образом, чтобы не повредить оставшуюся железнодорожную инфраструктуру. Железнодорожники по нашей просьбе обесточили часть контактной сети, соответственно, подрядная организация сейчас может беспрепятственно попасть внутрь путепровода и провести необходимые работы. Стоит отметить, что это временная мера, к которой мы прибегнем до проведения капитального ремонта путепровода. В этом году начнется проектирование капремонта и, соответственно, в 2021 году планируется приступить к нему, - пояснил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.
© «Вечерние ведомости»
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