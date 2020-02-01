Татарстан перенимает опыт Пермского края по переходу предпринимателей с ЕНВД на другие налоговые режимы

18:34 | 4.02.2020

Министерство экономики Республики Татарстан обратилось к коллегам из Пермского края с просьбой поделиться опытом в разработке системы по переходу предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на альтернативные налоговые режимы. Встреча представителей экономических ведомств прошла сегодня, 4 февраля, в Перми. Со стороны Пермского края в ней приняли участие министр экономического развития и инвестиций Максим Колесников, а также и.о. заместителя министра Даниил Гетманский, от министерства экономики Республики Татарстан – заместитель директора департамента развития предпринимательства и конкуренции Елена Шулина и начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Артур Гайнов.



«Мы понимаем, что 55 тысяч предпринимателей, которые работают сегодня на территории Республики Татарстан и используют режим ЕНВД, должны безболезненно перейти на другие налоговые режимы. Поэтому мы хотим выстроить такую же стройную систему, как это сделано в Пермском крае, с учетом мнения наших предпринимателей, с учетом мер поддержки, которые смогут предоставить власти республики. Опыт Пермского края показывает, что проанализирован огромный объем данных, и на основе этого анализа сформулированы верные решения для бизнеса. Для нас ваш опыт – это огромное подспорье в организации системы перехода наших предпринимателей с такого устаревшего налога, как ЕНВД, на альтернативные режимы», - обозначила итоги визита в Пермь заместитель директора департамента развития предпринимательства и конкуренции Елена Шулина.



Напомним, ЕНВД отменен на территории Пермского края с 1 января 2020 года. Это решение поддержали 44 из 46 территорий региона. Как сообщили на встрече представители краевого минэкономразвития, отменяя на год раньше устаревший налоговый режим, который не соответствовал принципам справедливой конкуренции, власти региона взяли дополнительный год как раз для того, чтобы помочь бизнесу переориентироваться на оптимальные для каждого вида налоговые режимы.



«В течение прошлого года – для более комфортного перехода предпринимателей на иные налоговые режимы – была проделана большая работа по корректировке действующих размеров налоговых ставок и условий применения специальных налоговых режимов. Все это было сделано с учетом обратной связи от самих предпринимателей. Мы организовали целую информационную кампанию - провели более 125 семинаров и встреч в территориях, на которых, во-первых, собирали предложения от бизнеса по корректировке налоговых режимов, а, во-вторых, постоянно консультировали предпринимателей по выбору оптимальных режимов, использованию действующих льгот. В результате мы внесли изменения в региональное налоговое законодательство, которые не увеличили налоговое бремя для тех организаций и предпринимателей, у кого налоговая нагрузка была адекватной. Об этом говорят и первые данные налоговой службы, которые мы постоянно анализируем», - подчеркнул глава регионального минэка Максим Колесников.



Новый документ актуализировал распределение территорий, в соответствии с которым дифференцирована стоимость патента. Кроме этого, была отменена сложная дифференциация в сфере розничной торговли, общественного питания и пассажирских автобусных перевозок, стоимость патента в этих сферах установлена на уровне нижней границы. Также был расширен перечень видов предпринимательской деятельности, для которых возможно применение патентной системы. Для упрощенной системы налогообложения снято ограничение по количеству работников для сферы ресторанного бизнеса и общественного питания, а также введены пониженные ставки для резидентов технопарков и индустриальных парков: по статье «Доходы» – 2%, по статье «Доходы минус расходы» – 7%, установлены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в сфере ИТ-технологий.



Также правительство региона предложило не просто отменить досрочно этот вид налога, но и предусмотрело в региональном бюджете двойную компенсацию территориям от выпадающих доходов после отмены ЕНВД на период 2020-2021 годов. Для 44 территорий, принявших решение об отмене ЕНВД с 1 января 2020 года, сумма компенсации из регионального бюджета на 2021-2022 годы составит 4 млрд 116 млн рублей. Как пояснили в региональном минэке, компенсация не носит целевой характер: полученные средства муниципалитеты будут направлять по своему усмотрению в соответствии с существующими потребностями конкретного муниципалитета. Власти территорий смогут использовать дотацию, в том числе и для различной поддержки малого бизнеса.



Согласно данным Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, на конец января 92,3% предпринимателей, использовавших ЕНВД до 1 января 2020 года, выбрали другие режимы налогообложения. Среди поданных уведомлений 67% - о переходе на упрощенную систему налогообложения, 57% - на патентную систему, 3% - на общий режим налогообложения. Те, кто не подали уведомления о переходе на другие режимы налогообложения, – 7,7% предпринимателей – автоматически переведены на общую систему налогообложения.



В свою очередь представители минэкономразвития Татарстана поделились опытом внедрения налога на профессиональный доход, который действовал в республике как одной из четырех пилотных территорий с 2019 года, а с 1 января 2020 года начал применяться в Пермском крае в числе 19 субъектов РФ.



«Для физических лиц, которые ранее не осуществляли предпринимательскую деятельность, это хорошая возможность попробовать начать свой бизнес. Либо этот вариант хорош для тех, кто просто хочет иметь дополнительный доход, который можно совмещать с основной работой. В любом случае - это увеличение количества малого бизнеса, который и есть основа экономики, при достаточно простых формах отчетности и небольших финансовых затратах», - пояснил начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Артур Гайнов.



По итогам встречи стороны договорились обмениваться нормативными документами и наработанными решениями с целью создания в территориях эффективных систем налогообложения.

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