На два дня массовые катания на пермском стадионе «Юность» будут приостановлены

18:27 | 4.02.2020

4 и 7 февраля бесплатное массовое катание в рамках проекта «Ледовый сезон» на стадионе «Юность» проходить не будет.



Как сообщили в спортивной школе олимпийского резерва «Орленок», 4 февраля с 20:00 до 22:00 бесплатное массовое катание на стадионе «Юность» проходить не будет из-за потепления. 7 февраля на стадионе состоится подготовка к всероссийским соревнованиям по конькобежному спорту, которые пройдут 8 и 9 февраля.



В рамках проекта «Ледовый сезон» каток вновь примет посетителей 9 февраля с 20:00 до 22:00. Остальные 7 катков, принимающие участие в проекте, работают по обычному графику. Следить за актуальной информацией можно в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ice_season.

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