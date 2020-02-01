Пермский театр оперы и балета и Зальцбургская филармония подписали соглашение о сотрудничестве

17:52 | 4.02.2020

Пермский театр оперы и балета и Зальцбургская филармония в Австрии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба театра. Партнерство предполагает совместные концертные программы с участием оркестров обеих культурных институций и взаимные визиты главных дирижеров: Артема Абашева в Зальцбурге и Элизабет Фукс в Пермь.



В частности, в планах — участие пермских музыкантов в концертных программах в Зальцбурге, а оркестрантов из Австрии — в Перми, объединение двух коллективов для исполнения крупных произведений, а также обменные выступления главных дирижеров: Артема Абашева и Элизабет Фукс. Как сообщают в Театре оперы и балета, лидер Зальцбургского филармонического оркестра — одна из самых знаменитых женщин-дирижеров Австрии, ее называют «страстной и мощной, трогательной и ошеломляющей».



По словам генерального директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова, объединение двух коллективов возможно в тех случаях, когда речь идет о крупных симфонических произведениях. «Например, о Восьмой симфонии Малера или Девятой симфонии Бетховена. Эти произведения предложила главный дирижер Зальцбургского филармонического оркестра Элизабет Фукс. Кстати, Элизабет одного поколения с главным дирижером Пермского театра оперы и балета Артемом Абашевым. И оба перфекционисты. Мы также рассчитываем, что, несмотря на плотные графики, в недалеком будущем Артему Абашеву удастся выступить в Зальцбурге (его дирижерская манера импонирует им), а Элизабет Фукс сможет приехать в Пермь и поработать с нашим оркестром (она готова исполнить у нас Моцарта)».



Как отметила музыкальный руководитель и главный дирижер Зальцбургского филармонического оркестра Элизабет Фукс, прошедшие встречи и обмен идеями были многообещающими. «Нас ждет будущее, полное проектов, пересекающих границы разума и искусства. В следующий раз мы встретимся уже в Перми, чтобы детально поработать над проектами. Мы с нетерпением ждем этого сотрудничества», - подчеркнула она.



Ранее, в конце января текущего года, состоялось обсуждение архитектурной концепции проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета. Как отмечают разработчики, при проектировании нового здания театра были учтены запросы оперной и балетной трупп, оркестра, потребности технических служб театра и пр. Так, например, в проекте нового здания предусмотрена специальная площадка для монтажа декораций, из которой их можно перемещать в разные залы, а значит играть спектакли, не прерываясь на монтажные работы.



Напомним, строительство нового здания театра оперы и балета – один из ключевых проектов преобразования Перми к 300-летнему юбилею города. Ранее планы по строительству новой сцены губернатор Пермского края, ныне – министр экономического развития РФ – Максим Решетников презентовал Совету Федерации РФ и получил поддержку. Большая часть финансирования строительства будет выделена из федерального бюджета.

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