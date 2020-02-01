Пермь: новости дня
14:40 | 4.02.2020
В Прикамье благодаря ЭПОСу учителя смогут создавать уроки и делиться материалами с остальными школами
С 1 февраля в рамках пермской электронной образовательной системы была запущена «Библиотека ЭПОС». Она представляет собой базу образовательных материалов, дающую возможность работы с разным учебным контентом – интерактивными приложениями, тестами, сценариями уроков педагогов. Ученики смогут пользоваться большой библиотекой образовательных материалов, участвовать в интерактивных уроках.
Пользоваться «Библиотекой ЭПОС» весной 2020 года смогут 25 пилотных школ, в которых уже используется система «ЭПОС.Школа». До середины весны текущего года обучение работы в ЭПОС пройдут администраторы 88 школ, сообщает министерство информационного развития и связи Пермского края. Сразу после этого учителя смогут подключиться к системе и начать освоение функциональных возможностей электронного журнала, а с сентября 2020 года электронные дневники ЭПОС будут использовать родители и ученики.
С помощью специального конструктора библиотеки в системе учителя могут «собирать» новые, а также брать готовые «макеты» уроков своих коллег со всего края. В каждой школе, где заработает «Библиотека ЭПОС», для проведения такого урока будет использоваться интерактивная доска, у учителя - компьютер, а у ученика - планшет. На данных носителях будет транслироваться урок.
Кроме того, в рамках «Библиотеки ЭПОС» будет возможность загружать тесты и пособия для учителя. Например, в аналогичной системе МЭШ (Московской электронной школе) сейчас заложено более 40 тыс. сценариев уроков, 75 тыс. тестовых заданий и 500 художественных книг и учебников.
Постепенно библиотека электронной образовательной системы наполнится лучшими образовательными материалами (дополнительными к обязательным учебникам тестами, пособиями и иной литературой) со всех регионов России, в том числе из Москвы. Также в ней будет реализован механизм создания пособий с помощью конструктора. Проверку материалов будет производить ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».
В феврале 2020 года планируется проведение вебинара на тему «Работа в Библиотеке ЭПОС» и проведение тестового урока для проверки взаимодействия участников образовательного процесса во время работы трех видов экранов.
Для учеников в 2020 году проведут серию открытых уроков с использованием «Библиотеки ЭПОС» с целью тестирования системы.
Отметим, что в прошлом году электронные журналы и дневники ЭПОС.Школа протестировали 25663 учеников и 1358 учителей края. По итогам опроса, проведенного среди директоров и администраторов пилотных школ ЭПОС, 90% отметили повышение эффективности работы после внедрения системы. В связи с этим в 2020 году она будет поэтапно распространена на все общеобразовательные учреждения Пермского края, у которых есть доступ к высокоскоростному интернету.
© «Вечерние ведомости»
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