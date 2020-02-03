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12:26 | 4.02.2020

Среди команд школьных спортивных клубов Перми пройдут соревнования по конькобежному спорту

5 февраля на стадионе «Юность» (улица Революции, 27) в рамках Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов состоятся соревнования «Быстрый лед».

Организаторами мероприятия выступили Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению, а также детско-юношеский центр «Фаворит». В соревнованиях примут участие 54 школьных спортивных клуба общеобразовательных учреждений. Командам, в составе которых 2 девочки и 2 мальчика, предстоит преодолеть дистанцию 100 метров.

Победители в командном и личном первенстве определяются по лучшему техническому результату. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены кубками, медалями и грамотами. В личном первенстве среди юношей и девушек победители и призеры награждаются медалями.

Соревнования проводятся с целью популяризации и привлечения школьников к регулярным катаниям на коньках, а также выявления сильнейших команд школьных спортивных клубов.

© «Вечерние ведомости»

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