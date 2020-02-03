С этого года в Перми бюджетная поддержка предусмотрена для отдыха детей в профильных лагерях

12:21 | 4.02.2020

В этом сезоне получить поддержку из бюджета Перми можно для организации отдыха детей не только в загородных и санаторно-оздоровительных, но и в детских специализированных (профильных) лагерях.



Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, ранее с помощью сертификата или компенсации части расходов на оплату путевки родители могли отправить своих детей в загородные лагеря отдыха и оздоровления, а также в санаторно-оздоровительные детские лагеря.



Теперь появилась возможность с помощью тех же мер бюджетной поддержки отправить ребенка в детский специализированный (профильный) лагерь. Это еще одна форма образовательной и досуговой деятельности, организуемая на базе стационарных организаций, расположенных на территории Пермского края. Профильные лагеря направлены на развитие творчески одаренных или социально активных детей, имеющих достижения в определенной сфере деятельности, соответствующей направленности профильного лагеря, с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 14 дней.



Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежними: размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода, либо социального статуса семьи – от 30% до 100%. Например, для детей из малоимущих многодетных семей размер поддержки составит 15 тысяч рублей.



Таким образом, уже сейчас можно написать заявление на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в тот или иной вид лагеря, в том числе в детский специализированный (профильный) лагерь. Заявления принимаются в департаменте социальной политики до 31 июля.



Также отправить ребенка в профильный лагерь можно с использованием сертификата. Пункты их выдачи откроются в апреле.



Отметим, что реестр всех лагерей с этого года формируется министерством социального развития Пермского края.

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