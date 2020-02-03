Пермь: новости дня
12:03 | 4.02.2020
В Перми объявлен конкурс на разработку гимна города
4 февраля стартовал первый этап конкурса на разработку гимна города, который продлится до 1 марта.
В конкурсе могут принимать участие физические лица, группы лиц, независимо от их возраста и места жительства, в том числе объединенные в творческие союзы, самодеятельные музыкальные и творческие коллективы, творческие студии композиторы, поэты.
На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Один автор (один авторский коллектив) может представить любое количество конкурсных материалов, выполненных на отдельных электронных носителях.
К участию в первом этапе принимаются оригинальные варианты текста гимна. Текст должен быть стихотворным, написан на русском языке и соответствовать нормам права, морали и нравственности. Кроме того, текст гимна должен отражать историю города Перми, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям. Необходимый объем – не более 3 куплетов и припев.
Подвести итоги первого этапа планируется в середине марта, по итогам комиссией будет отобрано 3 лучших варианта текста гимна. В состав комиссии вошли представители администрации Перми, общественных организаций, краеведы, независимые специалисты в области культуры и искусства, литературы, истории и музыки.
Участники второго этапа конкурса должны будут создать музыку к текстам, выбранным по итогам первого этапа. К участию принимаются проекты музыкального произведения – гимна. Это может быть аудиозапись в формате MP3 в инструментальном (фонограмма «минус») или инструментально-голосовом (фонограмма «плюс») исполнениях, либо нотная партитура с указанием автора. Этот этап пройдет с 30 марта по 30 апреля, по его итогам в середине мая также планируется выбрать 3 лучших варианта музыкального произведения. Гимн Перми определят горожане путем опроса в интернете.
Авторы-победители получат денежные премии в размере 300 тысяч рублей за текст и столько же за музыку.
Заявки на участие принимают по адресу: улица Ленина, 27, кабинет №13, с понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.
Информацию о проведении конкурса, положение и формы заявок на участие можно найти здесь: https://www.gorodperm.ru/actions/social-link/culture/konkursgimn/. Задать свои вопросы можно Елене Борисовне Базуевой по телефону: 8 (342) 210-19-37.
© «Вечерние ведомости»
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