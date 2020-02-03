Пермь: новости дня
11:57 | 4.02.2020
В феврале донорские акции «на выезде» пройдут в 10 точках Прикамья
Расписание будет таким: 10 февраля – г. Гремячинск; 11 февраля – г. Пермь, ДК «Бумажник»; 12 февраля – г. Оса; 13 февраля – с. Частые; 13 февраля – с. Зарубино; 17, 18 и 19 февраля – г. Лысьва; 18 февраля – г. Чернушка; 25 февраля – с. Сива; 26 февраля – с. Карагай; 26 февраля – с. Калинино (прием доноров ведут сотрудники Кунгурского филиала ГБУЗ «ПКСПК»); 27 февраля – п. Нердва.
Помимо этого, кровь сдадут и работники промышленных предприятий. В феврале ими станут ПНППК и ОДК-СТАР.
За 2019 год по краю состоялось 260 дней донора «на выезде», организованных Пермской краевой станцией переливания крови при поддержке министерства здравоохранения Пермского края. В ходе выездных мероприятий зафиксировано 18 тысяч донаций – это 39% от общего количества донаций крови. Всего по краю за 2019 год и в стационарах, и во время дней донора собрано 26 тысяч литров крови.
Существует постоянная потребность в регулярном донорстве крови, поскольку кровь может храниться в течение ограниченного времени перед использованием. Регулярные сдачи крови достаточным количеством здоровых людей необходимы для обеспечения доступности безопасной крови в Прикамье.
Сейчас Краевая служба переливания крови испытывает повышенную потребность в крови положительного и отрицательного резус-фактора 0 (I), A (II) В (III) и отрицательной AB (IV).
Какие есть противопоказания к донорству?
Противопоказания разделяются на временные и абсолютные. К числу временных относят беременность и роды, прием антибиотиков, прививки, грипп и ОРВИ, нанесение татуировки и лечение иглоукалыванием, оперативные вмешательства, менструацию и т.д.
Абсолютные противопоказания (не зависят от давности заболевания и результатов лечения): злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, СПИД, сифилис, туберкулез, гепатит и др.
В целях безопасности для здоровья — как донора, так и пациента — нужно критически оценить состояние своего организма перед тем, как идти сдавать кровь. Если имеются какие-либо сомнения – необходимо проконсультироваться со специалистом в сообществе Службы крови Пермского края. Надо учитывать, что пациенты (которыми могут оказаться и близкие донора) нуждаются в крови здорового человека, который не является носителем инфекции.
Что, кроме морального удовлетворения, получает донор за порцию сданной крови (450 мл)?
- Определение группы крови и резус-фактора
- Определение уровня гемоглобина
- Анализ крови на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С
- Компенсация питания донору 674 руб.
- Справка на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка.
© «Вечерние ведомости»
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