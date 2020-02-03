Пермь: новости дня
11:47 | 4.02.2020
В июле ландшафтные дизайнеры со всей России возведут сады над Камой
На данный момент уже завершен прием заявок от ландшафтных дизайнеров со всей России, ведется отбор проектов, которые потом будут реализованы вдоль набережной, в районе бывшего Речного вокзала. Сады будут представлены в 4 номинациях, в 2 из которых свои проекты представят профессиональные дизайнеры и еще в 2 - студенты Подробности можно узнать по ссылке: https://permgardenfest.ru/. Всего во время фестиваля на набережной развернутся 25 садов, а также около 10 инсталляций с использованием бочек.
Как и в прошлом году, во время фестиваля пермяков и гостей краевой столицы будут ждать множество активностей – это лекции, концерты, йога на траве, а также большая детская интерактивная зона. По словам одного из организаторов фестиваля «Сады над Камой» Оксаны Харитоновой, в этом году гостей фестиваля ждет несколько новшеств. «В частности, это общественный огород, где каждый желающий вместе с организаторами сможет посадить пряные травы, а также узнать, как за ними ухаживать и в каких условиях выращивать», – рассказала она.
Напомним, впервые фестиваль ландшафтного дизайна «Сады над Камой» прошел в июле 2019 года. Он состоялся в рамках большого фестиваля «Пермский период. Новое время». По версии X Национальной премии по ландшафтной архитектуре, фестиваль «Сады над Камой» был признан «Лучшим событием года».
© «Вечерние ведомости»
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