В июле ландшафтные дизайнеры со всей России возведут сады над Камой

11:47 | 4.02.2020

С 12 по 26 июля в Перми во второй раз пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Сады над Камой», темой которого в этом году станет «Дягилев. Искусство».



На данный момент уже завершен прием заявок от ландшафтных дизайнеров со всей России, ведется отбор проектов, которые потом будут реализованы вдоль набережной, в районе бывшего Речного вокзала. Сады будут представлены в 4 номинациях, в 2 из которых свои проекты представят профессиональные дизайнеры и еще в 2 - студенты Подробности можно узнать по ссылке: https://permgardenfest.ru/. Всего во время фестиваля на набережной развернутся 25 садов, а также около 10 инсталляций с использованием бочек.



Как и в прошлом году, во время фестиваля пермяков и гостей краевой столицы будут ждать множество активностей – это лекции, концерты, йога на траве, а также большая детская интерактивная зона. По словам одного из организаторов фестиваля «Сады над Камой» Оксаны Харитоновой, в этом году гостей фестиваля ждет несколько новшеств. «В частности, это общественный огород, где каждый желающий вместе с организаторами сможет посадить пряные травы, а также узнать, как за ними ухаживать и в каких условиях выращивать», – рассказала она.



Напомним, впервые фестиваль ландшафтного дизайна «Сады над Камой» прошел в июле 2019 года. Он состоялся в рамках большого фестиваля «Пермский период. Новое время». По версии X Национальной премии по ландшафтной архитектуре, фестиваль «Сады над Камой» был признан «Лучшим событием года».

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