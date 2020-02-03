Пермь: новости дня
11:37 | 4.02.2020
Десять УК в Перми задолжали за тепловую энергию более 1,1 млрд рублей
Например, две организации ООО «Управляющая Компания «Профи-Дом» и ООО «УК «Профи-Дом», с разными ИНН (6-я и 8-я строчки в таблице), но работавшие на одном и том же жилом фонде, имеют долги за тепловую энергию в размере 183,1 млн рублей. Также на первых строчках антирейтинга – ООО «Управляющая компания «МАКО» – 187,7 млн рублей долга, ООО «УК «ТехКомфорт» – 163,3 млн рублей долга, ООО «Закамская управляющая компания» - 153,8 млн рублей долга, ООО УК «Тихий Компрос» – 148,7 млн рублей долга, ООО УК «ГАРАНТ» – 143,6 млн рублей долга.
Примечательно, что почти все управляющие компании из первой десятки – структуры, имеющие отношение к скандально известному коммунальному холдингу ООО «Развитие территорий Урала». Эта группа ООО с 2010 года систематически формировала долги за тепловую энергию, допуская злоупотребления с платежами граждан.
В марте 2019 году экс-директор ООО «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского районного суда приговорен к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, похитившей денежные средства, подлежащие перечислению ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК», ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме более 26 млн рублей. Преступления были совершены в период с мая 2012 года по март 2013 года. Согласно выводам следствия, платежи граждан, в том числе, за отопление и горячую воду, выводились через «серый» расчетный центр ООО «ИРЦ-Прикамье» (обслуживало все УК из состава ООО «Развитие территорий Урала»).
Также в 2019 году Алексей Бочкарев был осужден за хищения денежных средств с расчетного счета ООО УК «Профи-Дом» в размере порядка 1 млн рублей. Это финансы управляющей компании, предназначенные, в том числе, для проведения текущего ремонта и подготовки внутридомовых сетей.
Жилищные организации должны выполнять свои обязательства по содержанию инженерной инфраструктуры зданий, считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «Добросовестные жители вносят платежи по квитанциям и вправе требовать от управдомов своевременного проведения текущих ремонтов в своих домах. От этого зависит, в том числе, качество и безопасность предоставляемых коммунальных услуг. Если же руководство УК допускает злоупотребления со средствами граждан, то внутридомовые сети будут обслуживаться недостаточно надежно», – отмечает Сергей Кругляков.
© «Вечерние ведомости»
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