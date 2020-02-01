Пермякам напоминают о важности зимней подкормки птиц

19:24 | 3.02.2020

Ежегодно в Перми остается зимовать около 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке с наступлением холодов и до ранней весны, до таяния снега – это синицы, щеглы, снегири, сойки, свиристели, дятлы, вороны.



Традиционно пермяки заготавливают лакомства для птиц и развешивают кормушки. Сегодня в городских лесах изготовлено и развешено более 150 гнездовий.



Так, в визит-центре Нижне-Курьинского лесничества участковый лесничий Геннадий Васильевых выдал больше 10 кормушек для птиц детям и их родителям.



- Подкармливать птиц – это здорово. Тут и изучение природы, и воспитание в ребенке доброты и ответственности, и, конечно, отличное развлечение для взрослых и малышей. И самим птицам кормушки помогают выжить холодной зимой, - отмечают участники мероприятия.



Многие птицы будут благодарны за плоды рябины, боярышника, семена клена, арбуза, сосны и ели, несоленое сало или мясо, овес, просо, пшеницу, семена льна, нежареные и несоленые семена подсолнечника. Категорически противопоказано пернатым все жареное и соленое, черный хлеб, пшено, испорченные продукты.



Городское лесничество предлагает пермякам отказаться от использования пластиковой упаковки для изготовления кормушек, снизив тем самым негативное воздействие на природную среду.



Пермское городское лесничество круглый год выполняет сезонные уходные и лесозащитные мероприятия на территории лесов. В городских лесах подрядчики совершают уборку троп от снега, посыпая дорожки песком. Также зимний лес – лучшее место для всех любителей лыж. Посещая городские леса, следует помнить о технике безопасности и строго ее соблюдать.

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