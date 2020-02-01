Роспотребнадзор дал рекомендации по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Прикамье

19:19 | 3.02.2020

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за последнюю неделю в Пермском крае выросла на 15,4%. При этом пока оснований для приостановления учебного процесса во всех образовательных организациях нет, сообщают в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.



По решению главного государственного санитарного врача с 4 февраля в регионе вводятся меры по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. Например, с завтрашнего дня вводится ограничение на посещение больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения. По решению администрации образовательных учреждений в них может быть приостановлено обучение, если посещаемость в группах или классах снизилась более чем на 20%.



Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты советуют:



- не переохлаждайтесь;



- избегайте контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний;



- в местах массового пребывания людей используйте маску;



- регулярно проветривайте помещение;



- прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Салфетку после использования выбрасывайте в мусорную корзину;



- часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Если мыло и вода недоступны, можно использовать средства для протирания рук на спиртовой основе;



- старайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту. Микробы распространяются именно таким образом;



- ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями;



- в случае заболевания - не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к врачу.

© «Вечерние ведомости»