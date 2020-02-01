В Перми за 9 месяцев работы в единой системе оплаты проезда было зафиксировано 100 млн поездок

18:58 | 3.02.2020

В Прикамье подвели итоги работы единой системы оплаты проезда (ЕСОП), которую начали внедрять в краевой столице в мае 2019 года в рамках новой транспортной модели. Изначально она работала на 10 муниципальных автобусных маршрутах Перми, сейчас к ЕСОП подключены все транспортные средства города. По информации министерства информационного развития и связи Пермского края, за 9 месяцев система зафиксировала уже 100 млн поездок.



Благодаря ЕСОП стала возможна реализация единой транспортной карты, единой карты школьника, оплата банковской картой и пересадочный тариф. Кроме того, система позволяет специалистам оценить пассажиропоток любого маршрута за сутки и даже за час. Анализ проводится по типу пассажиров (школьники, пенсионеры, студенты), способу оплаты (наличная оплата, банковские карты, транспортная карта, льготные проездные документы, электронные социальные проездные документы), а также в разрезе перевозчиков и маршрутов. В течение 2020 года планируется масштабировать данный проект в рамках всего края.



Напомним, одной из составляющих новой транспортной модели является безналичная оплата проезда бесконтактными банковскими картами или электронными устройствами на всех видах общественного транспорта. В первый месяц внедрения системы безналичным способом оплатили проезд более 30 тысяч пермяков.



Также с августа прошлого года в Перми начали действовать льготные проездные документы нового образца – красного цвета, с изображением медведя на лицевой стороне, аналогично стилю оформления новых автобусов. Также начался выпуск специальных карт для школьников, студентов и пенсионеров. В качестве льготного проездного документа можно воспользоваться бесконтактной банковской картой МИР.



В Перми с 1 февраля действует тарифное меню, которое позволит экономить деньги при оплате в общественном транспорте. При наличной и безналичной оплате проезда используется дифференцированный тариф. Так, за наличный расчет стоимость проезда 26 рублей, при использовании банковской или транспортной карты разовая поездка обойдется в 24 рубля. Транспортные карты для нельготной категории пассажиров (зеленого цвета) поступили в продажу в конце 2019 года.

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