Почти 2 тысячи школьников Прикамья смогут бесплатно пройти обучение в «Сколково»

18:41 | 3.02.2020

У школьников Губахи, Кизела и Гремячинска появилась возможность совместить учебу и отдых в летнем лагере «Сколково junior».



Почти 2 тыс. школьников Губахи, Кизела и Гремячинска в возрасте от 14 до 17 лет смогут пройти обучение на базе летнего лагеря подразделения «Сколково junior». Для этого нужно победить в конкурсе проекта. Само обучение пройдет в августе.



Отбор учащихся будет проходить в 3 этапа. Школьникам предстоит написать эссе, решить кейс от ПАО «Метафракс» и выполнить секретное задание от бизнес-школы «Сколково». Первый этап продлится до 14 февраля этого года. Общие итоги будут подведены в мае.



В «Сколково junior» можно пройти уникальную в своем роде обучающую программу предпринимательства для старшеклассников. В процессе погружения в нее молодые люди получают практические знания и навыки, пробуют себя в роли управленцев и предпринимателей.



Особенность обучения в школе состоит в том, что наряду с теоретической частью, большое внимание уделяется практике. Ребята уезжают из школы с наработанными кейсами, которые помогут им в дальнейшем определиться, в какую сторону нужно двигаться, чтобы стать успешным.



Образовательный проект стал возможным благодаря сотрудничеству градообразующего предприятия ПАО «Метафракса» и бизнес-школы «Сколково». Мария Коновалова, советник председателя Совета директоров ПАО «Метафракс», отметила, что школа «Сколково» позволяет ученикам не только вместе проходить обучение, но и встречаться во внеурочное время, делиться идеями, поддерживать друг друга в различных начинаниях. Кроме того, учебу курируют эксперты в сфере российского бизнеса и политики: «В команде «Метафракс» есть тьюторское направление, поэтому программа со «Сколково» будет осуществляться в формате взаимного обмена. Мы проводим конкурс, выявляем талантливых детей, которые будут проходить обучение в летнем лагере. И в то же время представители нашей компании осуществляют кураторство в ряде программ бизнес-школы».



Подробная информация о проекте здесь: https://startup.skolkovo.ru/event/ssa/ssa-grants/.

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